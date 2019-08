Le temps de l’hydrogène vert est venu

Avec ses recherches sur la production d’hydrogène,le professeur Joris Proost espère rendre le monde un peu plus vert.

Après sa formation à la KUL, Joris Proost est devenu professeur à l’École Polytechnique de Louvain en 2003. Aujourd’hui professeur en ingénierie des matériaux et procédés, il concentre ses recherches sur l’amélioration des méthodes de production de l’hydrogène. Une récente trouvaille de l’équipe consiste en de nouvelles électrodes – nécessaires dans le processus d’électrolyse de l’eau – qui permettent d’optimiser la production d’hydrogène. «Il y a dix ans, on ne misait pas encore beaucoup sur l’hydrogène, explique le professeur Proost. Mais il y a deux ans, l’hydrogène est devenu une ressource intéressante d’un point de vue économique.»

L’arrivé de la production d’énergies vertes (éolien, photovoltaïque…) sur le marché a rendu l’avènement d’un hydrogène «propre» possible, grâce au procédé de l’électrolyse. «Il s’agit d’un procédé chimique qui permet de produire de l’hydrogène avec de l’eau (H2O, avec de l’électricité ça se divise en H2 et O2), explique Joris Proost.

Ce n’est pas nouveau, ça existe déjà depuis plus d’un siècle, mais vu le coût de l’électricité, on n’a jamais cru que ce serait une solution. Actuellement, on arrive à produire, à certains moments, de l’énergie renouvelable quasi-gratuite, mais on doit pouvoir la stocker. Car si on a trop de vent, l’électricité est gratuite… on ne doit pas couper l’éolienne, et en même temps on produit quelque chose (de l’hydrogène) qui n’émet pas de CO2 en combustion. Donc cette molécule peut être utilisée sans que cela génère du CO2 en plus.»

On peut imaginer de nombreuses applications pour cet hydrogène produit de façon verte: dans le transport de marchandises, le chauffage des bâtiments et, pourquoi pas directement dans l’industrie (voir cadrée)?

Et puisque la sonnette d’alarme est tirée et que le réchauffement climatique nous oblige à décarboniser notre économie, le temps de l’hydrogène est peut-être venu, espère le professeur Proost… «On a tendance à associer l’hydrogène à la question de la mobilité mais c’est réducteur. La voiture à hydrogène, c’est l’application la plus visible pour le grand public, et elle n’est pas encore au point. Mais l’hydrogène connaît d’autres applications intéressantes.»

Construire des petites unités de production d’hydrogène

Dans son labo de Louvain-la-Neuve, le professeur Proost et ses chercheurs travaillent désormais à un autre défi: pour que l’hydrogène vert fasse enfin une sérieuse percée dans l’industrie, il faut que son coût de production ne soit pas plus élevé que celui de l’hydrogène noir (hydrogène polluant, qui est utilisé actuellement). «Là, on ne fait plus de la chimie. Nous, on cherche à intensifier le procédé de production de l’hydrogène vert grâce à des réacteurs les plus performants possibles, poursuit le professeur Proost. Tous les scientifiques ne vont pas dans le même sens, mais moi mon but est d’essayer d’être concurrentiel à une échelle la plus petite possible. C’est-à-dire, d’imaginer des petites unités de production qui répondent aux besoins d’industries de taille moyenne ou petite, et qui n’ont pas besoin de beaucoup d’hydrogène dans leur production. Avec sa propre éolienne et un entrepôt, une usine pourrait fabriquer son hydrogène maison, et donc aussi éviter des transports routiers.»