Tour d’Espagne | Fabio Jakobsen: «Gagner en portant les couleurs de votre pays, c’est fantastique»

Le Néerlandais Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) a enlevé mardi à El Puig la 4e étape du Tour d’Espagne, son premier succès avec le maillot de champion des Pays-Bas qu’il porte depuis la fin juin.

«Les sprinteurs rêvent de s’imposer sur un Grand Tour. Je suis venu sur La Vuelta comme un jeune de 22 ans pour apprendre et essayer de gagner. Dans ma tête, je me disais que je pouvais le faire mais on n’est jamais vraiment sûr. Gagner une étape de La Vuelta en portant les couleurs de votre pays, c’est fantastique», déclare Fabio Jakobsen.

«Hier, on a peut-être été trop gentil. Aujourd’hui, on a pris l’initiative. Cavagna était très fort et a même fait un trou dans le final. Je suis resté derrière Stybar et Richeze. Ce sont les meilleurs au monde dans cet exercice, et ils m’ont placé dans la position idéale à 200 mètres de la ligne. La Vuelta 2020 part des Pays-Bas et j’adorerais y gagner une étape. Mon programme pour la saison prochaine n’est pas déterminé. Mais les trois Grands Tours sont parmi les plus grands événements sportifs au monde. Alors gagner une étape dans mon pays serait quelque chose de très spécial».