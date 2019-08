La Belgique remporte cinq médailles d’excellence à Kazan

Clap de fin en Russie, ce mardi soir, par le biais d’une cérémonie de clôture après quatre jours d’un Mondial des métiers aussi excitant qu’éprouvant pour 1 354 compétiteurs venus du monde entier.

La cérémonie de clôture du 45e championnat mondial des métiers vient de se clôturer au Tatarstan, république au cœur de la Russie, dans le stade de Kazan où la Belgique avait battu le Brésil lors de la Coupe du monde 2018...

Si la délégation composée notamment de seize compétiteurs belges n’atterrit pas sur le tarmac de Zaventem, jeudi matin, avec des médailles d’or, d’argent ou de bronze, elle pourra exhiber fièrement cinq médailles d’excellence.

Cette récompense est attribuée aux compétiteurs dont «la cotation est égale ou supérieure à la médiane, soit un résultat de valeur mondiale».

Nos cinq médaillés: - Maxime Cabo en catégorie «Hôtel Réception» – Havinnes, 22 ans. Il est étudiant à l’institut supérieur en Gestion hôtelière de la province de Namur. - Alexandre Stamatiadis en Catégorie «Coiffure» – Herstal, 19 ans. Il est étudiant en alternance au centre IFAPME de Liège et travaille chez Black & White Coiffure à Ans. - Robbe Meyvis en catégorie «Ébénisterie» – Minderhout, 21 ans. Il est étudiant à la Haute école de Gand. - Alice Baré en catégorie «Fashion technology», Huy, 20 ans. Elle est étudiante à HELMo Mode à Liège. - Benjamin Nicodème en une nouvelle catégorie «Cloud computing», Trooz, 23 ans. Master en cybersécurité, co-diplomation ULB, UCL, UNamur, ERM, ESI, HELB.

Face au jury, l’Havinnois a dû montrer qu’il pouvait s’adapter à toutes les situations: «J’ai eu un aveugle, du multiculturel, un VIP et une famille notamment». WorldSkills Belgium Le meilleur candidat de chaque pays est aussi médaillé. C’est le Wallon picard Maxime Cabo qui décroche la timbale.

Un jeune homme qui excelle puisqu’il avait aussi décroché la médaille d’argent en septembre dernier à Budapest lors de l’EuroSkills. C’était la seule médaille remportée au championnat européen par notre pays.

La Belgique reste compétitive malgré un niveau de plus en plus élevé dans la compétition

«Nous réussissons à maintenir le niveau général de nos résultats alors que le nombre de pays augmente et que certains grands pays comme la Russie et la Chine, actifs depuis seulement 2013 dans WorldSkills, décrochent de plus en plus de médailles», souligne WorldSkills Belgium. Et tous les anciens compétiteurs vous l’affirmeront: imprimer sa participation sur son CV ouvre des portes...

Le championnat mondial est organisé en alternance avec le championnat européen, l’EuroSkills. Du 16 au 20 septembre 2020. c’est dans la ville autrichienne de Graz que le concours sera organisé. Pour y participer, il faut d’abord passer le cap des sélections belges, pour lesquelles les inscriptions sont ouvertes via le site www.worldskillsbelgium.be. Attention: clôture des inscriptions le 1er décembre 2019! Une seule condition: être né(e) à partir du 1er janvier 1995.

