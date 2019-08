Redistribution des compétences dans le collège verviétois après le départ de Ben Achour

Le départ de Malik Ben Achour vers la Chambre des Représentants a rebattu les cartes au sein du collège communal verviétois qui avait désigné, en juin dernier, Antoine Lukoki (26 ans) comme nouveau membre. Ce dernier n'hérite pas totalement des compétences de son prédécesseur. Il veillera surtout au développement économique de la Ville, échu jusqu'alors au premier échevin, Maxime Degey (MR), lequel, en contrepartie, gérera désormais le très convoité échevinat des travaux dans une Ville qui va connaître une véritable mue d'ici 2023.

"Ce choix prouve la confiance qui règne entre les partenaires et il résulte d'un bon équilibre", estime Maxime Degey qui se réjouit qu'Antoine Lukoki hérite du développement économique, lui qui se bat au quotidien pour le "consommez local".

"Je suis très heureux de prendre en charge des matières que j'affectionne (développement économique, sport et CRVI) et je remercie Muriel Targnion d'avoir pensé à moi pour ces compétences. Je vais rapidement m'imprégner des dossiers et plus particulièrement de celui du futur centre commercial", assure le nouvel échevin qui combinera ses nouvelles fonctions scabinales avec ses études en sciences politiques.

La nouvelle répartition des compétences entre les deux principaux partenaires de la coalition PS-MR-Nouveau Verviers prévoit également que le PS récupère le logement jusqu'alors géré par Freddy Breuwer (MR). C'est Sophie Lambert qui retrouve cette matière dont elle avait déjà hérité en 2015 lorsque le cdH avait lâché le MR pour le PS, Freddy Breuwer étant à l'époque échevin du logement.

Ce dernier, déjà en charge de l'urbanisme, se voit cependant confier l'aménagement du territoire, alors dévolu à Muriel Targnion. Enfin, Alexandre Loffet, le grand argentier de la ville, aura désormais la mobilité comme nouvelle compétence.