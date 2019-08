Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 28 août

Des élèves récalcitrants, un garde du corps badass, des gens tous nus, des vacances au Portugal et une nuit de noces sanglante: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 7 août. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

La vie scolaire

Comédie dramatique de Grand Corps Malade, Mehdi Idir. Avec Zita Hanrot, Liam Pierron et Soufiane Guerrab. Durée: 1 h 51.

Ce que ça raconte

Une jeune surveillante fait ses armes dans un collège hanté par des racailles. Non, ceci n’est pas un film d’horreur.

Ce qu’on en pense

Grand Corps Malade passe le test de la chronique scolaire haut la main. On connaît la chanson mais il la met joliment en musique.

La critique complète

La chute du président

Film d’action de Ric Roman Waugh. Avec Gerard Butler, Morgan Freeman, Piper Perabo et Danny Huston. Durée: 2 h 01

Ce que ça raconte

Après un attentat avorté contre le président des États-Unis, le garde du corps number one de la Maison Blanche est arrêté. Victime d’un complot dont il est le bouc émissaire, Mike Banning va devoir prouver son innocence tout seul.

Ce qu’on en pense

Poussif et caricatural, Angel has Fallen a tout du vieux film d’action des années 80 qui s’est perdu au 21e siècle.

La critique complète

Wedding nightmare

Film d’horreur de Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett. Avec Samara Weaving, Adam Brody et Andie McDowell. Durée: 1 h 35

Ce que ça raconte

Quand une jeune mariée doit se coltiner les traditions de la belle-famille… À ceci près que ces traditions-là sont parfois très sanglantes…

Ce qu’on en pense

Un croisement incroyablement réussi entre Get Out et American Nightmare! On en redemande!

La critique complète

Frankie

Drame de Ira Sachs. Avec Isabelle Huppert, Brendan Gleeson et Marisa Tomei. Durée: 1 h 38.

Ce que ça raconte

Condamnée par un cancer, l’actrice Frankie part une dernière fois en vacances au Portugal, entourée des siens.

Ce qu’on en pense

Qu’est-ce que ça cause. Du Woody Allen sans humour et sans trompettes, c’est aussi long que l’éternité.

La critique complète

Le Patrick

Comédie dramatique de Tim Mielants. Avec Kevin Janssens et Jemaine Clement. Durée: 1 h 30.

Ce que ça raconte

Le gentil Patrick aide son père à gérer son camping naturiste. Le jour où ce dernier meurt, Patrick perd aussi son marteau. Et paf, c’est l’embardée.

Ce qu’on en pense

Enquête décalée dans une ambiance malsaine à souhait. Et on ne dit pas ça parce que tout le monde se promène le zob à l’air.

La critique complète