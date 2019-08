Trebel, Didillon, Milic, Wanyama et Butez: cinq dossiers chauds du mercato belge

Alors que la période des transferts prend fin dans une semaine, voici un aperçu rapide de quelques-uns des dossiers les plus chauds de cette fin de mercato.

+ À LIRE AUSSI | Neymar, Dybala, Pogba, Icardi et Falcao: cinq dossiers chauds du mercato européen

Si la période des transferts a déjà réservé son lot de (belles) surprises en D1A, il n’est pas interdit que certains noms ronflants du championnat belge fassent encore parler d’eux d’ici la fin du mercato. À commencer par Adrien Trebel.

1. Trebel, direction l’Arabie Saoudite?

Depuis qu’il a débarqué à Anderlecht, Vincent Kompany ne considère pas le médian français comme une alternative utile dans son système: pas assez bon pour évoluer dans un rôle de récupérateur, et moins fort que les Verschaeren, Vlap voire Nasri pour postuler dans un rôle plus offensif. La sortie lui a été rapidement indiquée, d’autant plus que son salaire (deux millions d’euros nets annuels) pèse lourd et que ses relations avec Mogi Bayat ont toujours gêné ses dirigeants.

Des contacts ont été noués avec Nantes, où la paix a été faite avec le président Kita, et l’arrivée de Christian Gourcuff aurait pu l’aider. Mais le club français doit d’abord se séparer de Rongier, pisté par Marseille, pour envisager un transfert. En Europe, l’Olympiacos, sous la forme d’un prêt, s’est également renseigné.

La solution viendra-t-elle finalement d’Arabie saoudite? Deux clubs, Al Shabab et Al Ahli, ont sollicité la direction anderlechtoise ces derniers jours pour engager le Français, qui avait déjà eu des contacts avec des clubs de la région quand il évoluait au Standard.

2. Didillon en quête d’une place de titulaire

Autre Anderlechtois à espérer un transfert: Thomas Didillon.

Le portier, déçu de la façon dont il a été traité depuis le retour de Vincent Kompany et relégué sur le banc par la recrue Hendrik Van Crombrugge, souhaite retrouver une place de titulaire dans un club. Le hic, c’est qu’ils sont peu nombreux les clubs européens à ne pas avoir choisi leur N°1 de la saison.

3. Milic cité en Turquie

Toujours à Anderlecht, le cas d’Antonio Milic pourrait, quant à lui, être résolu dans les prochaines heures.

Bien qu’il ait refusé plusieurs offres, le défenseur a compris que son avenir était ailleurs.

D’après «La DH», le joueur pourrait rejoindre le club turc de Denizlispor.

4. Wanyama, la cible brugeoise

Fort d’un mercato réussi qui leur a permis d’empocher plus de 60 millions d’euros et de dégrossir leur masse salariale, les Brugeois lorgnent sur Victor Wanyama.

En concurrence avec Bologne, les Blauw & Zwart seraient en passe de convaincre le joueur kenyan et son club de Tottenham.

Le montant du transfert (hors bonus) est estimé à une dizaine de millions d’euros.

5. Butez, «should I stay or should I go?»

Un moment pressenti au Standard et au FC Bruges, Jean Butez a pourtant bien commencé le championnat sous les couleurs de l’Excel Mouscron.

D’abord deuxième dans la hiérarchie après les bonnes prestations de Vaso Vasic, l’ancien du LOSC a récemment recouvré son statut de titulaire dans les cages mouscronnoises. Pourtant, le portier français, à la fois professionnel mais aussi désireux de relever un nouveau défi, ronge son frein dans le groupe hurlu et espère toujours trouver une solution d’ici la fin du mercato.