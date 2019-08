Provinciales: Hat-tricks parfaits, clean sheets en série et derbies compliqués à la maison

Qui continue d'enchaîner les matches sans défaite? Qui n'a toujours pas encaissé le moindre but depuis la reprise de la saison? Qui a marqué le plus de goals dans une seule et même mi-temps? Le point sur les meilleures stats' de la 2e journée de championnat en provinciales namuroises.

Les derbies, pas faciles à la maison ?

On a eu droit à plusieurs derbies ce dimanche. Si Chevetogne a créé la surprise en se débarrassant (trop facilement ?) du Condrusien (3-0) en P1, il fut plus compliqué pour les autres équipes concernées de s'imposer chez elles...

À commencer par l'équipe B du Condrusien, elle aussi perdante dans son "derby" face à Miécret en P3A (0-3). Dans la même série, les communes voisines d'Ohey et Gesves n'ont pas su se départager. En P3B, le derby du week-end opposait les Éghezéens de Taviers et de Leuze. En déplacement, les Leuzois ont dominé les Taviétois 1-4. En P3C, le derby opposait Denée à Bioul et, de nouveau, la victoire est venue de l'extérieur avec le succès 1-3 des Bioulois.

Un échelon plus haut, en P2, deux derbies communaux étaient également au programme et, une fois encore, les locaux ne sont pas parvenus à s'imposer sur leurs terres. En série A, Pondrôme a été battu par Beauraing B (0-3) alors qu'en série B, Gembloux et Bossière se sont quittés dos à dos (1-1).

Direction la 4e provinciale où un autre derby s'est soldé par la victoire des visiteurs puisqu'à Rienne, Gedinne s'est imposé 0-3 (P4A). Scénario semblable à Lesve-Arbre où Malonne s'est déplacé en vainqueur également sur le score de 1-3, en P4B. Dans cette même série, la victoire à la maison de Bioul B contre Anhée B (6-1) serait-elle une exception qui confirme la règle ? Enfin, en 4D, ce sont les Assessois qui ont battu chez eux les Gesvois (2-6).

Une page se tourne chez les Loyersoises

Miécret poursuit son invincibilité, portant sa série de matches sans défaite à 20, à cheval sur la saison actuelle et la précédente. Petit-Waret, en revanche, a craqué ce dimanche. Défaits 2-5 à la maison, ils retombent donc à zéro après avoir porté sa série de matches sans défaite à 17. Derrière, Bossière B et Beauraing B se cramponnent à leur série, avec 14 matches sans défaite pour les premiers et 12 pour les seconds. Assesse B suit le pas avec 9 matches sans défaite, combinés sur la saison actuelle (P4D) et la saison passée (P4E). Les Loyersoises avaient la possibilité de continuer leur impressionnante série (34 matches sans défaite), entammée il y a déjà deux saisons en P2 Dames et prolongée en P1. Malheureusement, leur entrée en matière à l'échelon national s'est soldée par une défaite à Heist (2-1), stoppant net une superbe série.

Vous avez dit retournement ?

En P4B, Flawinne B pensait avoir fait le plus dur en menant 4-0 après une heure de jeu. C'était sans compter sur la pugnacité de Lustin B qui a décidé d'enclencher la vitesse supérieure à 20 minutes de la fin. Remontés à 4-4, les Lustinois se sont finalement imposés sur un cinquième et ultime but, marqué à 5 minutes du coup de sifflet final.

En P4E, pas de victoire mais une autre belle remontée dans la rencontre entre Hastière et Florennes. Si les Hastiérois ont pris l'avantage jusqu'à porter le marquoir à 3-0, ils ont probablement cru que les 3 points étaient dans le sac au repos. Mais Florennes ne l'a pas entendu de cette oreille. Remonté sur la pelouse avec l'envie de bien (mieux) faire, il fait progressivement 3-1, 3-2 puis 3-3.

Le hat-trick n'était pas parfait pour tout le monde...

En P1, il y a un épouvantail qui semble faire peur aux 15 autres équipes de l'élite provinciale. Cet "ogre", comme l'appellent volontiers plusieurs coaches de P1, c'est Tamines. Là-bas, un certain Giresse Mwemwe en est déjà à 6 buts marqués en à peine deux rencontres. Du haut de ses deux triplés, le médian taminois semblent en inspirer aux échelons inférieurs, quitte à "dépasser le maître". Petit coup d'oeil sur ce qu'ont réussi les joueurs prolifiques de P3 et P4...

Ce fut le cas notamment en P3A où Thierry Weibel, d'Ohey, a fait mieux que Mwemwe en réalisant, lui, le hat-trick parfait, soit 3 buts marqués en une seule et même mi-temps, lors du derby face à Gesves, tout comme David Ros de Tarcienne en deuxième mi-temps du match contre Surice B (8-2). Pour le compte de l'Étoile Taminoise, Jérémy Oostans a également réussi le même coup du chapeau, inscrivant 3 de ses 4 buts durant la seconde mi-temps du match contre Anseremme (3-5). Même constat à Leuze B où Romain Vanheeswijk, auteur d'un quintuplé, a planté 3 de ses 5 buts en première période lors du large succès des siens contre Sauvenière B (12-2). Enfin, à Bioul B, Dany Herbiet a fait encore mieux, en enchaînant lui 4 goals en 25 minutes face à Anhée B (6-1). Pour l'instant, le Taminois Mwemwe ne peut pas (encore ?) en dire autant...

Encore des buts... ou pas!

En ouverture de championnat, le plus gros écart de buts dans une même rencontre avait été porté par Dinant B à Dion B (0-12). Le record n'a pas été battu mais il a été égalé lors du match Havelange B - Ohey B (0-12). Bossière B n'était pas loin, avec son 11-0 face à Émines B, Leuze B non plus (12-2 contre Sauvenière B). Ce sont là les 3 formations du week-end à avoir passé la barre des 10 buts en une rencontre.

Côté "clean sheets", si 26 keepers avaient maintenu leur cage vierge de tout but le week-end dernier, le chiffre est passé à 21 en cette deuxième journée de championnat. Mais seules deux équipes ont réussi à aligner deux matches sans encaisser depuis la reprise: Somzée et son gardien Christopher Saucez en P3C (4-0 puis 0-5) et Bois-de-Villers et son gardien Victor Blampain en P4B (0-3 puis 7-0).