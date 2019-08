Le journal Spirou incite ses lecteurs à épingler leurs profs peaux de vache: «Un manque de respect»

Dans le nouveau numéro du journal Spirou, un dessin encourage les élèves à écrire le nom d’un prof «peau de vache» et à le coller sur le tableau à l’école. Malgré la polémique naissante, les éditions Dupuis assument totalement.

Si le Petit Spirou a toujours été un gamin facétieux, l’une des blagues publiées dans le nouveau numéro du Journal Spirou (à paraître ce mercredi mais déjà distribué aux abonnés) n’est pas au goût de tout le monde.

Offert gratuitement avec le journal, un dessin, représentant une créature en train d’écraser le visage d’un professeur à l’aide d’une masse, encourage les enfants à épingler les profs qu’ils n’apprécient pas. «Écris au feutre indélébile sur les tirets le nom du prof qui est une peau de vache et colle-le dans ton cahier, sur le tableau de la classe ou sur la porte des cabinets», peut-on lire en légende.

© D.R.

Autant dire qu’au moment de se plonger dans les pages de leur journal favori, certains abonnés ont été choqués par ce qu’ils considèrent comme une «incitation à la violence contre les profs».

Lectrice assidue de Spirou, Alice Capellen nous a notamment fait part de son incompréhension. «À quel moment le journal Spirou s’est dit que manquer de respect à un enseignant était un bon exemple? Où est le respect? Je ne suis vraiment pas contente d’avoir trouvé ça dans un journal pour enfants.»

Pour moi, cela s’apparente à du harcèlement envers un professeur

Destiné aux jeunes, le journal Spirou a souvent fait preuve d’irrévérence à l’égard des professeurs, notamment dans les aventures du Petit Spirou. Ce gamin malicieux s’en prenait souvent à son prof de gym Monsieur Mégot, mais toujours sur un ton bon enfant. Dans ce cas-ci, le journal semble avoir franchi la ligne rouge. «Ce n’est pas du tout le genre d’éducation que je veux montrer à mes enfants et je ne trouve pas ce genre d’humour très adapté. Pour moi, cela s’apparente à du harcèlement envers un professeur», confie Alice Capellen.

Dupuis: «C’est juste de l’humour»

Face à l’embryon de polémique, Dupuis, qui édite le Journal Spirou, persiste et signe. «Deux abonnés ont effectivement téléphoné à la rédaction pour se plaindre de ce dessin. On leur a expliqué que c’était juste de l’humour. Il ne faut pas voir à mal car ce dessin est dans l’esprit potache du Petit Spirou. On ne compte pas l’enlever des exemplaires qui sortiront demain», a déclaré la responsable communication de l’éditeur belge.