L’arrivée en voilier de Greta Thunberg à New York retardée par la météo

Le voilier zéro carbone transportant Greta Thunberg devrait finalement accoster mercredi ou jeudi à New York en raison des conditions météorologiques, selon son entourage.

Lundi, l’adolescente avait écrit sur Twitter que l’embarcation à bord de laquelle elle traverse l’Atlantique devrait accoster mardi à New York.

Strong winds are pushing us west. We expect to arrive at North Cove Marina in Manhattan, New York sometime Tuesday afternoon or evening. pic.twitter.com/kQ4zBXPrhJ