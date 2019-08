Neymar, Dybala, Pogba, Icardi et Falcao: cinq dossiers chauds du mercato européen

Alors que la période des transferts prend fin dans une semaine, voici un aperçu rapide de quelques-uns des dossiers les plus chauds de cette fin de mercato.

Si les transferts de quelques grands noms du ballon rond (Eden Hazard, Harry Maguire, Matthijs de Ligt,…) ont déjà été actés durant ce mercato, d’autres stars attendent toujours d’être fixées sur leur sort. À commencer par Neymar…

1. Neymar, l’épineux problème parisien

Quasiment trois mois après avoir fait savoir qu’il désirait retourner à Barcelone, Neymar est toujours à Paris.

Empêché de jouer par les pontes du PSG tant que sa situation n’est pas clarifiée, l’attaquant brésilien voit son transfert bloqué par les exigences importantes de son employeur. Et par la difficulté du Barça de proposer les solutions envisagées, soit le transfert d’un ou deux joueurs, et le versement d’un montant plus ou moins élevé.

Un moment cité au Real Madrid mais aussi à la Juventus, Neymar va-t-il quitter Paris avant la fin du mercato? Rien n’est moins sûr.

+ À LIRE AUSSI | Ce qui bloque le transfert de Neymar vers la Liga

2. Dybala cité en partance… mais où?

Pressenti par le Paris Saint-Germain pour remplacer Neymar en cas de départ, Paulo Dybala, qui n’a pas joué face à Parme ce week-end, semble proche de la sortie à Turin.

Visiblement barré pour le moment par Gonzalo Higuain, l’Argentin pourrait décider de relever un nouveau défi dans les prochains jours.

Reste à voir quel club serait encore capable, en cette fin de mercato, de se payer les services d’un joueur estimé entre 80 et 90 millions d’euros.

3. Icardi, la solution?

Pourtant, en Italie, un club semble être également très intéressé par Paulo Dybala: il s’agit de l’Inter Milan.

En effet, Antonio Conte, l’entraîneur de Romelu Lukaku, souhaiterait attirer «La Joya» en Lombardie. Pour ce faire, le coach italien compte sur… Mauro Icardi.

Plus tout à fait en odeur de sainteté à l’Inter Milan, l’international argentin serait invité à rejoindre la Juventus par les dirigeants nerazzuri.

Encore faut-il que le principal intéressé, qui s’accroche à sa place à l’Inter Milan, accepte le deal. Et ça, ce n’est pas encore fait.

4. Pogba, au nom de Zidane

Bien que le mercato anglais soit fermé et qu’il n’est plus possible pour Manchester United de s’attacher les services d’une pointure durant l’été, le Real Madrid continue de pousser pour attirer Paul Pogba.

Est-ce que les Mancuniens vont laisser filer l’international français dans les prochains jours afin de calmer l’appétit de Zinédine Zidane? Réponse dans quelques heures.

5. Bras de fer au tour de Falcao

Bien qu’Oleg Petrov, le vice-président de Monaco, ait réaffirmé sa volonté de garder cette saison son attaquant-vedette, Radamel Falcao souhaite s’engager avec le club turc de Galatasaray.

Selon différentes sources internes au club de la Principauté, dans ces conditions, et si Falcao, qui possède une offre de Galatasaray pour un contrat jusqu’en 2022, reste performant, le club pourrait alors lui proposer après la fin du mercato estival et avant le mois de décembre, une proposition de prolongation de contrat.

Même si, avec les signatures de Wissam Ben Yedder, de Henry Onyekuru et Islam Slimani, Petrov a indiqué que le mercato du secteur offensif monégasque était terminé, il poursuit toutefois des discussions avec les agents de différents attaquants susceptibles de remplacer Falcao en cas de revirement tardif de la situation, dont Mariano Diaz (Real Madrid), voire Mauro Icardi (Inter Milan).