Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mardi

Agricultrice et étudiante, Eloïse est sur tous les fronts; de l’ingénierie à la chanson il n’y avait qu’un pas pour Grandgeorge; la création de poupées réalistes, une véritable passion... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce mardi 27 août.

1 À 20 ans, elle jongle entre ses études et l’agriculture

Étudiante en langues, la jeune Eloïse Debougnoux s’alignera au concours de l’École européenne des jeunes éleveurs. La jeune femme, issue d’une famille d’agriculteurs, parvient à concilier sa vie d’étudiante et son activité d’agricultrice. Nous l’avons rencontrée.

2 Grandgeorge, l’ingénieur devenu chanteur

Grandgeorge était programmé dimanche aux Solidarités. L’ingénieur qui a tout plaqué pour la musique sera à Dinant le 8 octobre. Rencontre avec un artiste bien différent des autres... Dans sa façon d’être, ses attitudes. Son nouvel album Face to faith sous le bras, l’interprète de So fine et Sunny Anyway a fait son dernier festival dimanche, aux Solidarités, avant une tournée dans de plus petites salles.

3 Art reborn: les poupées réalistes de Renata

Avez-vous déjà entendu parler de l’art reborn, cette technique qui consiste à fabriquer des poupées tellement réalistes qu’elles paraissent aussi vraies que nature? Si en Belgique, la discipline reste peu répandue, le continent américain n’en a que pour ces nourrissons. «Les gens en sont dingues», affirme Renata Oliveira, créatrice originaire du Brésil et résidant à Welkenraedt. «Dans mon pays, la culture des États-Unis est très présente. Ainsi, le phénomène est populaire puisque les poupées sont une véritable institution aux USA.»

4 Une école pour rénover une roue à aubes?

Chef d’entreprise dans le secteur du mobilier haut de gamme, bricoleur dans l’émission Les As de la déco de Valérie Damidot, star d’un soir de l’émission Une Brique dans le ventre, propriétaire d’une ancienne filature rénovée à l’huile de coude et de volonté sans faille, le Baelenois Hervé Reul est avant tout un amoureux du patrimoine. Et lorsqu’il conte l’histoire de sa roue visible sous la vitre de son loft, il ne peut cacher sa passion pour la rénovation. Il souhaite d’ailleurs associer une école à la rénovation de la roue...

5 Chèvres de Liernu: caprices caprins qui ont bon goût

Fromages frais, fêta ou yoghourt citron-cactus: chez les Gomand, à Liernu, on a choisi une diversification gourmande, vitaminée au lait de chèvre. Pendant qu’Henri Gomand détaille le programme de sa journée type, qui aura démarré à 6 h 30 par la traite matinale, une petite chèvre, bonne tête et grandes oreilles, vient nous mordiller le bas du jeans. Comme si elle venait nous rappeler que les reines des lieux, ce sont bien elles, ces cinq cents cabrettes abritées dans cette étable moderne de 1800 mètres carrés. Les Gomand sont agriculteurs à Liernu, depuis quatre générations. Betteraves, céréales, élevage de blanc bleu… On est plutôt dans le traditionnel. Mais quand Henri, le fiston, décide que son avenir, ce sera aussi à la ferme, il faut penser à se diversifier...

6 PHOTOS | Balade au fil de l’eau: en passant par la vallée de la Dendre

Une agréable balade cycliste au bord de l’eau, ça vous tente ? Deux points de départ et d’arrivée sont possibles : Ath ou Lessines.

L’itinéraire officiel tend à vous faire démarrer d’Ath. La capitale du Pays vert regorge d’atouts, la ville est dynamique, accueillante, fêtarde. Toutefois, si Lessines est restée dans votre tête comme une ville sinistrée, on ne saurait trop vous conseiller de vous y attarder pour la redécouvrir un peu. En attendant, suivez le guide!

7 Historique: Grégory Wathelet mène la Belgique sur le toit de l’Europe au saut d’obstacles

Et une victoire de plus pour le cavalier Claviérois Grégory Wathelet! Et cette fois, en équipe, avec ses coéquipiers belges. Mercredi, jeudi et vendredi, nos compatriotes disputaient les championnats d’Europe par équipe de saut d’obstacles. Une épreuve disputée en deux temps. «Lors de la première boucle, seul le chrono comptait, détaille Grégory Wathelet. C’est assez difficile à gérer car il faut faire attention aux bourdes. Après ce premier passage, nous étions huitièmes, mais l’écart n’était pas grand avec les autres équipes. Tout était encore jouable.» Ainsi, la Belgique va alors enchaîner les parcours sans faute pour s’emparer de la première place jeudi soir et la conserver un jour plus tard suite au dernier passage de notre régional...

8 FESTIVALS | Leo Fifty Five, de la patinoire aux platines

Soul funk, gospel… le touche-à-tout Leo Fifty Five explore les couleurs du R’n’B belge avec intensité. De sa carrière de joueur de hockey pro, il a gardé le numéro, 55 et une sacrée carrure. À 22 ans, c’est son premier été sur scène et loin des séances d’entraînement intensives.

9 Deux Vikings ardennais débarquent en Islande

Thibault Martin, 24 ans et Ludovic Loth, 34 ans, sont tous deux passionnés d’aventures et de randonnées.

Ils viennent de rentrer à Herbeumont d’un voyage d’une dizaine de jours, dont sept passés à dominer les paysages islandais. Récit d’un binôme à la recherche de total dépaysement.

10 Isocanin: des moniteurs bénévoles au service des chiens

Avec ses six terrains d’entraînement, le club d’éducation canine, baptisé Isocanin, continue à bien grandir. «Aujourd’hui on totalise 300 membres qui viennent de Ciney, Bois-de-Villers, Fosses, de la Basse-Sambre et des villages avoisinants, précise Éric Corbet, qui depuis deux ans, assure la présidence. Nous faisons du bon travail avec une équipe dynamique et les vétérinaires de la région nous font confiance en nous envoyant de nouveaux membres.»

