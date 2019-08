Mario Kart arrive sur smartphone le 25 septembre… mais pas en Belgique

Nintendo refuse de sortir chez nous le jeu mobile Mario Kart Tour, bientôt lancé partout dans le monde.

Nintendo lancera le 25 septembre la plus grande offensive mobile de son histoire. En ligne de mire: Mario Kart Tour sur smartphones et tablettes.

La populaire franchise investira l’iPhone et l’iPad dans 149 pays, les appareils Android dans 136 pays. Hélas, mille fois hélas, la Belgique est absente des listes officielles publiées à cette adresse.

En cause: le système de «loot boxes» (pochettes-surprises) intégré au jeu mobile à l’heure de remplir les caisses de Nintendo. Explications.

Par défaut, Mario Kart Tour sera gratuit au téléchargement sur l’App Store (Apple) et le Google Play (Android). Ce n’est évidemment qu’une gratuité de façade.

Insidieusement, une mécanique rodée poussera les joueurs à dépenser des sommes modestes pour tenter de gagner un pilote du feu de dieu ou un kart surpuissant.

Les petits ruisseaux font les grandes rivières. La dose de hasard injectée dans l’équation risque de pousser certains à cumuler les dépenses.

Le jeu mobile Mario Kart Tour vous poussera à collectionner via des pochettes-surprises trois articles: les karts, les pilotes, les ailes. Capture d’écran

Revenus plantureux

Où se situe le hasard? Il est nécessaire de débourser des gemmes virtuelles pour ouvrir une pochette-surprise abritant un pilote, un kart ou une aile.

Le joueur achète un chat dans un sac. Il risque de recevoir un article qui ne l’intéresse pas le moins du monde. C’est une loterie.

Certes, il sera possible de collecter des gemmes gratuitement, lentement, très lentement, à force de relever les défis dans le jeu. Mais soyons réalistes, il sera plus «simple» de les acheter directement dans la boutique. Tout profit pour Nintendo.

C’est ce qui s’appelle dans le jargon du jeu vidéo une microtransaction. Pour un jeu mobile Nintendo comme Fire Emblem Heroes, les petits ruisseaux des microtransactions forment à ce jour une rivière de 500 millions de$ de revenus.

Selon les chiffres du site SensorTower, le jeu mobile Fire Emblem Heroes engrange des bénéfices plantureux via les «loot boxes». SensorTower

Mécanique illégale

Populaire dans les jeux vidéo, cette mécanique de la «loot box» hérisse le poil de notre Commission des jeux de hasard.

La Commission l’assimile à un jeu de hasard et la considère donc comme illégale. Au point d’avoir forcé le tout-puissant éditeur américain Electronic Arts a neutralisé les «loot boxes» de la simulation de football FIFA en Belgique.

Nintendo a également accepté de baisser pavillon, en adoptant une attitude radicale :

- Annulation de la sortie belge du jeu mobile Dr. Mario World le 10 juillet dernier.

– Euthanasie de Animal Crossing: Pocket Camp et Fire Emblem Heroes dès le 29 août.

En soi, le combat de la Commission des jeux de hasard est louable. Pionnière dans le monde, elle est de plus en plus imitée aux quatre coins du monde. De plus en plus de pays adoptent ou envisagent l’interdiction des «loot boxes».

Ce combat est également paradoxal, tant la Commission laisse également vivre en toute impunité des pratiques similaires déployées par les jeux de carte à collectionner comme Magic The Gathering ou Pokémon.

Comment forcer l’installation

Comme nous l’expliquons dans cet article, il sera possible de forcer malgré tout l’installation de Mario Kart Tour en Belgique.

Est-il illégal d’installer ou de vous expliquer comment installer un jeu banni par la Commission des jeux de hasard?

Pas le moins du monde. C’est qui banni, c’est la mécanique des «loot boxes», pas le jeu en lui-même. Or pour forcer l’installation du jeu, il est indispensable de n’y associer aucune méthode de paiement. Il est donc ipso facto impossible de céder aux sirènes des pochettes-surprises illégales.