Enduroman: Le record de Julien Deneyer déjà battu

Le nouveau record du monde de l'Enduroman n'aura pas duré longtemps. Au grand dam du Namurois Julien Deneyer qui, pour rappel, venait tout juste de pulvériser le record de l'épreuve la semaine dernière.

Un nouveau concurrent a en effet entamé ce triathlon extrême dimanche à Londres et vient d'arriver ce mardi midi à Paris. Pour rappel, l'Enduroman consiste à relier Londres à Paris en un minimum de temps, en combinant une première étape en course à pied, suivie d'une deuxième à la nage (pour rejoindre la France) et d'une troisième et dernière en vélo jusqu'à l'Arc de Triomphe. L'Indien Mayank Vaid (recordman de son pays sur l'Ultraman australien) a bouclé ce périple en 50 heures et 24 minutes. Julien Deneyer avait lui réussi son défi en 52h30.

Parti du Marble Arch de Londres, le triathlète indien a d'abord validé les 140km de course à pied jusqu'à Douvres en 16h35. De là, il a bénéficié de conditions particulièrement différentes de celles connues par Julien Deneyer. La traversée de la Manche suggère un grand écart entre les deux performances. "Il a nagé 35 kilomètres en ligne droite, sans courant, alors que j'avais nagé 59 kilomètres au vu de l'état de la mer et des dérivations, réagit Julien, désormais ex-recordman du monde de la discipline. Ce n'était pas la même course. Je suis un peu déçu de perdre le record comme cela. Sur le moment, je suis dégoûté mais ça va passer."

Et il y a effectivement de quoi être déçu. L'Indien a nagé 35 bornes en 12h48. Julien, lui, avait parcouru les 59 km séparant Douvres de Wissant en... 13h15. C'est là que l'on se demande si un calcul de vitesse moyenne, de distance parcourue en mer et de temps de transition ne devrait pas se faire pour tenter de ramener les différents participants à un "juste milieu".

Quoi qu'il en soit, cela ne remet nullement en question la portée de l'exploit de Julien, ni celle - soyons honnêtes (les conditions climatiques ne sont pas choisies par les participants) - du nouveau recordman qui n'a pas démérité, loin de là !