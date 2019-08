PHOTOS | L’Indonésie touchée elle aussi par d’importants incendies: plus de 8 000 personnes mobilisées

Pas moins de 8 072 personnes et 34 hélicoptères ont été mobilisés pour combattre les incendies qui ravagent les îles de Borneo et Sumatra, ont indiqué mardi les autorités indonésiennes.

Des incendies se sont déclarés dans six provinces, entraînant une pollution de l’air dangereuse à certains endroits, a détaillé l’agence de gestion des catastrophes.

Les feux de forêts sont récurrents en Indonésie. En 2015, leurs conséquences avaient coûté la vie à plus de 100 000 personnes, selon une étude de chercheurs des universités d’Harvard et Columbia. Leur coût a été évalué à plus de 16 milliards de dollars.