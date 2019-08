VIDÉO | De vrais chiens sauvés de l’abandon pour le remake de «La Belle et le Clochard»

L’adaptation en prises de vues réelles de «La Belle et le Clochard» sortira le 12 novembre prochain sur la plateforme Disney +.

Après Dumbo, Le Livre de la jungle, Aladdin et Le Roi Lion, Disney continue à surfer sur la vague des reboots en prises de vues réelles de ses propres dessins animés. Cette fois, c’est «La Belle et le Clochard» qui sera remis au goût du jour, 64 ans après la sortie du dessin animé.

Au vu de la bande-annonce diffusée ce week-end, le scénario de cette nouvelle mouture reste fidèle au film de 1955. Toutefois, Disney a fait le pari d’opter pour de vrais chiens. Pour l’anecdote, l’ensemble des canidés présents dans le film ont été sauvés de l’abandon avant d’être adoptés par des membres de l’équipe de tournage. Ce sont les acteurs Tessa Thompson (Creed, Thor: Ragnarok) et Justin Theroux (Mulholland Drive, The Leftovers) qui prêteront leurs voix à Lady et Clochard.

Si la sortie du film est prévue pour le 12 novembre prochain aux États-Unis, ce ne sera pas sur grand écran mais bien sur la plateforme de VOD Disney +. Il faudra toutefois attendre 2020 pour redécouvrir la fameuse scène des spaghetti bolognaise chez nous.