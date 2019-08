Challenger Majorque - Murray gagne son premier match de simple depuis son retour de blessure

(Belga) Le Britannique Andy Murray (ATP 328), vainqueur de trois tournois du Grand Chelem, a remporté son premier simple depuis son retour de blessure, fin juin, contre Imran Sibille, un jeune Français n'ayant amassé que 150 dollars de gains en carrière, lundi au Tournoi Challenger de Majorque.

Éliminé d'entrée en simple à Cincinnati et à Winston Chelem, Murray, âgé de 32 ans et ancien N.1 mondial, avait repris la compétition en double, fin juin, après avoir subi une opération à la hanche en janvier. Il avait notamment remporté le tournoi sur gazon du Queen's, associé à l'Espagnol Feliciano Lopez. Lundi, au challenger de Majorque, Murray, qui a déjà gagné 61 millions de dollars dans sa carrière, a expédié Imran Sibille, âgé de 17 ans et qui vient juste de passer professionnel, 6-0, 6-1. A Cincinnati, le double champion olympique avait été sorti d'entrée par le Français Richard Gasquet 6-4, 6-4, alors qu'il avait mieux tenu à Winston-Salem, il y a une semaine, en se battant pendant 2h10 avant de céder devant l'Américain Tennys Sandgren 7-6 (10/8), 7-5. Andy Murray, qui a renoncé à disputer le double à l'US Open, affrontera au 2e tour le Slovaque Norbert Gombos, 115e joueur mondial, mardi. (Belga)