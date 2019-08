US Open - Djokovic qualifié sans forcer pour le 2e tour

(Belga) Le numéro un mondial serbe Novak Djokovic, 32 ans, a entamé sans forcer la défense de son titre à l'US Open de tennis, la quatrième et dernière manche du Grand Chelem, en battant lundi en moins de deux heures (1h52) l'Espagnol Roberto Carballes (AT 76) 6-4, 6-1, 6-4.

Au 2e tour, le N.1 mondial serbe affrontera l'Argentin Juan Ignacio Londero (ATP 56), tombeur au premier tour en quatre sets, 3-6, 6-1, 7-6 (7/3), 7-5 de l'Américain Sam Querrey (ATP 46). "Je suis assez content de mon jeu, il faut toujours un peu de temps pour être à l'aise sur le court", a déclaré Djokovic qui, durant le week-end, est allé "danser et chanter avec des musiciens africains et latino-américains à Central Park". "C'était ma préparation pour aujourd'hui", a-t-il déclaré avant d'exécuter, au centre de l'immense court Arthur-Ashe, quelques pas de danse comme il l'a fait à Central Park, en utilisant deux raquettes en guise de maracas. Djokovic a déjà triomphé à Flushing Meadows en 2011, 2015 et 2016. Il a été finaliste en 2007, 2010, 2012, 2013 et 2016. (Belga)