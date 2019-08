NewB: une étape décisive pour la banque «durable»

La coopérative NewB tiendra une AG en septembre pour modifier ses statuts.Une étape décisive pour la création de sa banque éthique.

Créer une nouvelle banque «étique et durable», telle est l’ambition de la coopérative NewB, qui devrait franchir une étape supplémentaire en septembre.

«On peut qualifier ce moment d’historique, affirme le président de la coopérative, Bernard Bayot. Nous avons déposé une demande d’agrément auprès de la Banque nationale en début d’année. La Banque centrale européenne doit, à présent, rendre une décision pour février 2020, au plus tard.» Si la décision s’avère favorable, la banque devrait démarrer ses activités dans la foulée.

Entre-temps, la coopérative tiendra une assemblée générale extraordinaire le 10 septembre prochain.

«Cette assemblée générale extraordinaire aura pour objet d’approuver une modification des statuts de NewB pour y apporter les adaptations requises en vue de la création de notre banque», explique la coopérative dans l’invitation adressée à ses coopérateurs.

Pour pouvoir modifier les statuts, un quorum de présence d’au moins 50% des coopérateurs est nécessaire. NewB compte plus de 52 000 adhérents. «Dans les faits, il y a évidemment très peu de chance que nous rassemblions 26 000 personnes», concède Bernard Bayot.

Toutefois, si ce quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée générale sera organisée. Elle pourra se tenir indépendamment du nombre de personnes présentes. Cette seconde AG sera convoquée, le cas échéant, le samedi 28 septembre avec le même ordre du jour que celle du 10 septembre.

S’inscrire dans la transition écologique

Le projet de fonder une banque participative a été lancé il y a six ans, au printemps 2013. Avec un certain succès: en cent jours, près de 44 000 personnes marquaient leur adhésion à NewB, en acquérant une ou plusieurs parts de la coopérative. La différence avec les autres acteurs du paysage bancaire belge?

«Parmi les différences notoires, on peut notamment citer le cas des crédits, avance le président de la coopérative. Ainsi, dans les cinq premières années, nous ne proposerons que trois types de crédits: des crédits pour la mobilité douce, pour la performance énergétique des bâtiments et pour la petite production d’énergie renouvelable. Par là, nous garantissons aussi que l’argent que les coopérateurs mettent sur un compte d’épargne servira uniquement à ces crédits.» Preuve d’un engagement dans la transition écologique. «Nous sommes de plus en plus nombreux à changer nos habitudes. Il est donc normal que ces modifications s’appliquent également au secteur bancaire.»

NewB se présente, en outre, comme une banque locale, et insiste sur son versant coopératif. «Que vous ayez mis vingt ou un million d’euros dans la coopérative, vous aurez votre mot à dire. Il s’agit donc d’une vraie démocratie. Les clients sont également actionnaires de leur banque.»

Notons enfin que, dans la foulée de son assemblée générale, la coopérative prévoit de lancer «une vaste campagne de capitalisation» afin de réunir les fonds nécessaires à la création de cette banque, d’un genre nouveau.