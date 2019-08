Le débrief du jour: Nollet et Maouane pour Écolo | Bruxelles fait du bruit pour l’Amazonie | Accident à Eupen

Un seul duo se présentera à la coprésidence d’Écolo, une manifestation s’est tenue à Bruxelles pour l’Amazonie, un accident a coûté la vie à un automobiliste: voici le condensé de l’actualité de ce lundi.

1. Écolo: Nollet et Maouane, le seul duo

L’équipe Jean-Marc Nollet et Rajae Maouane sera le seul duo à se présenter à la coprésidence d’Écolo, ont confirmé les verts à l’issue d’un Bureau politique.

LIRE | Jean-Marc Nollet-Rajae Maouane, seul duo à se présenter à la coprésidence d’Écolo

2. Manifestation pour l’Amazonie à Bruxelles

Bruxelles a aussi du bruit pour la forêt amazonienne ce lundi devant l’ambassade du Brésil. «Parce qu’il est urgent d’agir».

LIRE | Bruxelles a aussi fait du bruit pour la forêt amazonienne : « Il n’y aura pas de troisième option »

3. Accident mortel à Eupen

Un jeune conducteur au volant d’une voiture de location allemande s’est tué en montant vers Montjoie… La route a été fermée plusieurs heures ce lundi matin.

LIRE | Un conducteur se tue contre un arbre à Eupen

4. Le G7 se referme à Biarritz

Les dirigeants des sept pays les plus industrialisés se sont retrouvés à Biarritz, pour discuter Amazonie, Iran, commerce, GAFA etc. Un sommet du G7 bien plus consensuel que le dernier au Canada et affichant une rare unité depuis l’élection de Donald Trump.

LIRE | « Grande unité » du G7 sur le dossier du nucléaire iranien

5. Tirage de la coupe de Belgique

C’était ce lundi à midi que les clubs de D1A étaient fixés sur leur sort concernant leur entrée en lice dans la deuxième compétition du pays: la coupe de Belgique, rebaptisée depuis plusieurs saisons «Croky Cup».

LIRE | Les clubs de D1A entrent dans la danse : le tirage de la coupe de Belgique