Le best of foot local: lob magistral, remontada, octuplé, kidnapping

Un but d’anthologie? Un résultat historique? Une anecdote insolite? Chaque lundi, L’Avenir décortique l’actualité du foot régional.

Une semaine après la reprise en provinces de Liège et de Namur, le foot régional a repris ses droits dans les divisions nationales Amateurs et en province du Hainaut. Si le Brabant wallon était, lui, au repos, la province de Luxembourg était, elle, occupée par sa coupe. Voici les 9 infos du week-end qu’il ne fallait pas louper.

1. La première remontada de la saison des œuvres de Lustin B

Avouons-le: le terme «remontada» est aujourd’hui employé bien plus souvent que de raison. Toutefois, pour qualifier la rencontre opposant les équipes B de Flawinne et Lustin (P4B Namur), le mot n’est certainement pas galvaudé. Menés 4-0 en début de seconde période, les Lustinois ont puisé dans leurs ressources pour remonter les Gozettis et s’imposer au final 4 buts à 5, dans un scénario digne d’Alfred Hitchcock.

2. L’audace de Bouyon et la poisse d’Henneton

Il y a des jours comme ça… Le gardien du Pays Blanc (P1 Hainaut) ne gardera pas un excellent souvenir de cette entame de championnat, et c’est le moins que l’on puisse écrire. Surpris sur un lob des 40 mètres signé Joacquim Bouyon après une minute face à Hornu, le gardien antoinien n’a pu terminer la rencontre, victime d’une commotion sur le deuxième but visiteur et évacué en ambulance.

3. Exploits individuels en cascade en P4 liégeoise

Quatre buts en douze minutes, c’est la jolie performance du week-end réalisée par Mike Evans, le centre-avant de Stockay B (P4 Liège), sur la pelouse de l’Union hesbignonne. En ouvrant le score dès la 6e minute de jeu, le buteur a tué tout suspense à lui tout seul dans le premier quart d’heure. Score final: 1-6.

S’il lui aura fallu trois minutes de plus pour inscrire son quatrième but, Laurent Maréchal s’est offert lui le luxe d’en planter un cinquième, le tout en 16 minutes à peine! L’attaquant de Geer B (P4A Liège) était intenable, vu qu’il a en outre planté un sixième but personnel lors de la victoire 8-4 contre Merdorp.

Mais la palme revient sans doute à Morgan Gemine, le joueur de Thisnes. Si son équipe n’a fait qu’une bouchée de Rosoux en plantant 16 buts sans en prendre un seul, le buteur, qui avait entamé la rencontre par un quintuplé en 35 minutes, a pris la moitié des réalisations de son équipe à son compte. Un joli octuplé qu’il n’est sans doute pas prêt d’oublier…

4. On a kidnappé «Poulet»

Transfert de dernière minute à Herve (P2C liégeoise), où le club accueille Jérôme Colin, mieux connu dans la région sous le surnom de «Poulet». Ce dernier n’était toutefois pas présent pour la rencontre du week-end de son nouveau club à Stavelot (défaite 2-0). Il nous revient en effet que «Poulet» avait été kidnappé par des potes (l’histoire ne dit pas s’il s’agit de renards) afin d’enterrer sa vie de garçon à Budapest.

5. La saison risque d’être longue… ou courte!

Ils n’ont pas encore déclaré forfait, mais les joueurs de Trazegnies (P4G Hainaut) en sont passés tout près. Pour cette reprise de championnat, ils n’étaient que neuf sur la feuille de match et ont terminé la rencontre à sept. Inutile de préciser que l’adversaire, Courcelles, s’est promené: 0-17!

6. Des histoires de pénos

Huit buts, dont quatre penaltys: on ne s’est pas ennuyé ce dimanche à Anhée (P2A Namur) où Haversin a craqué en fin de match alors qu’il était réduit à dix. Résultat des courses: une victoire 5-3 des locaux pour un match complètement fou.

Notez que du côté de Bellevaux (P4G Liège), ce sont trois penaltys qui ont été sifflés lors de la victoire 6-2 des locaux contre Waimes B, tous les trois dans le même sens et tous les trois convertis par le même homme: Olivier Crahay. Il fut un temps pas si lointain où le Sporting d’Anderlecht aurait sous doute montré de l’intérêt pour le garçon…

7. Le changement payant

Vous connaissez l’adage: «rien ne sert de courir, il faut partir à point». Contre Rochefort (D3 Amateurs B), les germanophones de Raeren-Eynatten ont été menés à deux reprises avant de finalement s’imposer dans les tout derniers instants de la partie. Vainqueur 3-2, ils doivent cette première victoire en nationale à Cerim Becirovic, entré au jeu à moins de dix minutes du terme. Changement payant, donc.

8. Des «débiles» au Pays Vert

Pour son entrée en lice, le club du Pays Vert (D3 Amateurs A) s’est offert un beau succès face à Schaerbeek dimanche (2-1). Mais le match a failli ne pas connaître son épilogue: en cours de seconde mi-temps, l’arbitre principal s’est vu contraint d’interrompre la partie afin de diffuser un message via le speaker du stade: «Si des insultes racistes émanent encore des tribunes, l’arbitre n’aura d’autres choix que d’interrompre le match»! «Un comportement débile, à condamner», assurait Fabrice Milone, le coach athois. De fait…

9. Odeigne au bout du bout du suspens

En coup de la Province, le stress était au rendez-vous à Odeigne (P3 Luxembourg) où l’équipe locale a dû attendre longtemps pour se qualifier, au détriment d’Houmart. En effet, au but d’ouverture de Sternon répliquait Philippart, lequel logeait le cuir dans la lucarne des trente mètres pour donner au marquoir des allures finales de partage. C’est donc aux tirs au but que les locaux se sont finalement imposés, remportant la séance sur le score de 10 à 9!

