Alain Delon va «plus que mieux»: sa fille Anouchka rassure et pousse un coup de gueule

Anouchka Delon a donné des nouvelles rassurantes de son père, Alain Delon, tout en poussant un coup de gueule contre une certaine presse.

Les nouvelles concernant l’état de santé d’Alain Delon sont bonnes, si l’on en croit le message posté sur Instagram par sa fille, Anouchka.

L’acteur âgé de 83 ans a fait un accident cardio-vasculaire et a eu une « légère » hémorragie cérébrale il y a plusieurs semaines. Il se reposait en Suisse depuis.

«Chers tous, cher public, pour vous rassurer. Notre père va mieux, même plus que mieux. […] Ses journées sont positives, guerrières, et sans encombres. Il se remet entièrement, et n’a aucune séquelle. Il est extrêmement touché par vos messages et votre fidélité. Il ne manquera pas de vous remercier en temps voulu, quand il l’aura décidé, comme il sait si bien le faire», explique Anouchka.

Outre les nouvelles de son père, la fille d’Alain Delon entendait également faire passer un message contre une certaine presse et les rumeurs colportées par des proches de la famille.

«Ne vous fiez pas aux imbécillités relayées par la presse. […] Merci à ses soi-disant “proches”, qui y connaissent vraisemblablement que dalle, d’avoir l’obligeance de bien vouloir la fermer. Comme l’écrivait si bien Audiard: “les cons ça ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnaît”. Quant à la presse, merci de ne pas alimenter ce genre de bêtises. Les seules “proches” légitimes à donner des nouvelles brèves, sont ses enfants. Merci de respecter sa convalescence, sa vie privée, et sa famille. Et comme on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles», conclut la jeune femme.

Il y a deux semaines, c’est le fils d’Alain Delon, Alain-Fabien, qui se montrait rassurant, déjà, concernant son père. «Merci pour vos nombreux messages qui me vont droit au cœur. Comme vous pouvez le voir, il va de mieux en mieux, et il vous embrasse», écrivait Alain-Fabien Delon, également sur Instagram.

Acteur à la filmographie exceptionnelle et à la vie privée tourmentée, Alain Delon est devenu un mythe du cinéma mondial grâce à un charisme rare et une beauté insolente.

Il avait reçu il y a quelques mois, à Cannes, une Palme d’or d’honneur des mains de sa fille Anouchka. Très ému, il avait prononcé un discours aux accents testamentaires, parlant d’«un hommage posthume, mais de (son) vivant».