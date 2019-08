VIDÉOS | Après avoir marqué, comment se démarquer: le top 10 des célébrations qu’on aime… ou qu’on déteste

Lorsqu’un joueur de football marque un but, il arrive que les instants qui suivent créent le buzz… ou le malaise. Antoine Griezmann est passé maître en la matière mais n’est certainement pas le seul. Voici un petit florilège des célébrations marquantes dans le petit monde du ballon rond.

Que ceux qui avaient en horreur la célébration en mode «Fortnite» d’Antoine Griezmann se rassurent: le champion du monde français a manifestement changé sa façon de fêter ses buts. Désormais, le nouveau joueur du Barça se lance des confettis. Rien que ça…

GO-LA-ZO | Griezmann marque son deuxième but d'une magnifique frappe enroulée ! ?



2??-1?? #BarçaRealBetis 🇪🇸 pic.twitter.com/TdWbA9VQJ7 — Eleven Sports (FR) (@ElevenBE_fr) August 25, 2019

Il pourrait en réalité s’agir là de la grande énigme qui émoustille aujourd’hui tout buteur digne de ce nom: après avoir marqué, comment se… démarquer? Chacun y va en effet de «son» geste. Sobre pour certains, farfelus pour d’autres, certains tapent même dans le grandiloquent là où quelques-uns privilégient l’absurde et la parodie.

Et pour se rappeler combien ces célébrations peuvent autant amuser qu’agacer, voici un petit top 10 des célébrations les plus… marquantes pour fêter des buts marqués.

1. Éric Cantona (Manchester Utd, contre Sunderland, 1996)

Le 21 décembre 1996, les Red Devils reçoivent Sunderland au «Theatre of Dreams» dans le cadre de la 18e journée de Pro League. Il reste dix minutes à jouer; le score affiche alors 4-0 et les hommes de Sir Alex offrent un véritable récital offensif. Alors que le gardien des Black Cats vient à sa rencontre, Éric Cantona envoie une «louche» en pleine lucarne: le stade exulte, tandis que l’attaquant français

2. Robbie Fowler (Liverpool, contre Everton, 1999)

Nous sommes le 3 avril 1999, jour de derby à Liverpool où les Reds reçoivent le voisin et archi-rival Everton. À la tête de la division offensive de Gérard Houllier, alors manager du LFC, le fantasque Robbie Fowler est sous les feux des projecteurs depuis plusieurs jours en raison de sa prétendue addiction à la cocaïne. Alors, lorsqu’il égalise sur pénalty durant ce houleux derby, Fowler s’agenouille et… sniffe la ligne de but! Une célébration qui lui vaudra six matches de suspension et une copieuse amende de la part de la fédération…

3. Halldor Orri Björnsson (FC Stjarnan, contre Fylkir, 2010)

Certains clubs sont connus à travers le monde grâce à leur palmarès, pendant que d’autres le sont via leurs célébrations de buts! Parmi ces derniers, le club islandais du FC Stjarnan figure tout en haut du tableau. Voici quelques saisons, l’équipe de D1 locale s’était taillé une petite réputation dans le milieu après une célébration pour le moins curieuse: égalisant sur une jolie panenka dans les derniers instants de la rencontre face à Fylkir, Halldor Orri Björnsson était alors parti… à la pêche, non sans la complicité, plutôt réussie, de son coéquipier Johann Laxdal. Quand vous saurez que «lax» en islandais signifie saumon et que ce poisson est l’un des produits les plus emblématiques de l’île, vous aurez saisi tout l’à-propos de la scène surréaliste à laquelle les centaines de personnes présentes ont assisté ce 25 juillet 2010…

Notez que les Islandais de Stjarnan avaient eu le don de diversifier leurs activités…

4. Ruud van Nistelrooy (Pays-Bas, contre Andorre, 2015)

Des buts, le puissant centre-avant batave passé, entre autres, par Manchester United en a inscrit. Mais celui planté sous le maillot national un soir de septembre 2015 face à la modeste équipe d’Andorre est resté dans toutes les annales. Et pour cause… Alors qu’il venait de se faire chambrer par un défenseur andorran à la suite d’un penalty manqué, le grand Ruud van Nistelrooy inscrivit un but quelques instants plus tard, ne manquant pas là l’aubaine de prendre sa douce revanche. Cherchant du regard le défenseur en question, c’est finalement juste devant le nez de ce dernier que l’attaquant néerlandais laissa éclater sa joie. Non sans se voir brandir un carton jaune au passage…

5. Zlatan Ibrahimovic (L.A. Galaxy, contre LAFC, 2019)

Certains joueurs ont tellement marqué le football de leur empreinte que leur nom est entré de façon courante dans le jargon du ballon rond. Et quel meilleur exemple que Zlatan Ibrahimovic? Entré au dictionnaire de langue suédoise pour désigner une action réaliser avec vigueur, le terme «zlataner» peut tout autant désigner les célébrations de but du géant suédois, tant ses frasques à l’heure de fêter ses buts incarnent à merveille ce mot.

Parmi celles-ci, on notera celle du 19 juillet de cette année avec son équipe de LA Galaxy, face au club voisin et rival du LAFC. Auteur d’un triplé ce jour-là, rien ne pouvait arrêter Zlatan. Pas même un joueur adverse alors que l’attaquant suédois s’en allait célébrer l’un de ses buts! Le tout sous les yeux de l’arbitre, évidemment…

6. Mario Djurovski (Muangthong Utd, contre TOT Sport Club, 2013)

Qu’est-il passé par la tête de Mario Djurovski ce soir de mai 2013? La réponse est simple: son short! Car après avoir inscrit un but pour son équipe de Muangthong en championnat thaïlandais, l’attaquant macédonien a célébré cela en se coiffant de son short et en imitant le tir d’un fusil mitrailleur face à son public. De quoi prendre un carton jaune, hélas pour lui le second du match, et donc de se voir expulser par l’arbitre de la rencontre.

7. Neymar Jr (Santos, contre Colo Colo, 2011)

Avant de faire chavirer le cœur des socios de Barcelone et des titis du PSG, la perle brésilienne a durablement marqué de son empreinte le championnat de son pays sous les couleurs de Santos. Idolâtré par les fans, Neymar avait un jour de septembre 2011 paradé un masque sur la tête afin de célébrer son but. Si certains ont pris l’habitude d’arborer un masque de Spiderman ou d’un autre super-héros du genre, Neymar, lui, avait porté ce jour-là un masque… de lui-même. Et avait été expulsé dans la foulée pour un second bristol jaune!

8. Francesco Totti (AS Rome, contre la Lazio, 2016)

Surnommé «le dernier empereur romain», Francesco Totti a marqué des centaines de buts pour son club de toujours, l’AS Roma. Et force est de constater que les derbys face aux rivaux de la Lazio ont souvent bien inspiré le buteur. Véritable idole pour les tifosis du club arborant la louve sur son blason, Totti s’est même offert le luxe de se prendre en photo avec les supporters après son but égalisateur inscrit contre l’équipe latiale le 11 janvier 2015. Un selfie qui a fait le tour du monde et à jamais gravé dans le cœur du joueur et de ses supporters.

9. Cristiano Lucarelli (AS Livorno, contre Piacenza, 2004)

L’Italien Cristiano Lucarelli redoublait d’inventivité pour célébrer ses nombreux buts inscrits tout au long de sa carrière aux différents échelons du football italien, notamment pour le compte de son club de cœur, l’AS Livorno. Mais parfois, la créativité de l’ancien international de la Botte dépassait les limites, comme lors de ce fameux match de mai 2004 disputé face Piacenza pour l’accession en Serie A. Visiblement très heureux d’évoluer sous les couleurs de Livourne, le buteur avait ce soir-là décidé ni plus ni moins de faire l’amour à son maillot. Littéralement.

10. Dzimitry Koub (FK Trakai, contre Zalgiris Vilnius, 2014)

Dans le championnat lituanien, le footballeur biélorusse a semblé fort impressionné par sa prestation lors d’une rencontre opposant son club de Trakai contre le Zalgiris. Auteur du but égalisateur en fin de rencontre, le joueur s’est ensuite rué vers les gradins où, une fois assis, il n’a pas hésité à applaudir son but comme n’importe quel autre spectateur. Modeste avec ça.

BONUS. Alessandro Florenzi (AS Rome, contre Cagliari, 2017)

Enfin, comment ne pas mentionner le beau geste du Romain Alessandro Florenzi, en septembre 2014, après son but inscrit face à Cagliari. N’écoutant que son grand cœur, le flanc de la Roma bondit dans les tribunes, escaladant plusieurs rangées de sièges, afin de célébrer ce but en compagnie de sa grand-mère, présente dans le stade pour l’occasion.