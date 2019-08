«Halte à l’apocalypse en Amazonie»: la pétition dépasse les 2 millions de signatures

La forêt amazonienne est au centre de nombreux enjeux planétaires. Une pétition «Halte à l’apocalypse en Amazonie» veut faire bouger les choses.

La destruction de l’Amazonie ne date pas des derniers feux incontrôlables qui y sévissent en ce moment. La sauvegarde de ce véritable poumon de la planète est un enjeu majeur et mondial.

Une pétition lancée le mois dernier entend faire passer ce message, via son slogan «Halte à l’apocalypse en Amazonie». Elle a déjà récolté près de 2,3 millions de signatures à travers le monde.

«En tant que citoyens du monde entier, nous sommes horrifiés de l’accélération de la destruction de l’Amazonie au cours des derniers mois. Le destin de l’humanité repose sur l’Amazonie, et nous vous demandons de faire tout ce que vous pouvez pour protéger la forêt, y compris faire adopter des lois pour protéger les forêts publiques, mettre fin à la déforestation illégale et augmenter la pression internationale pour éviter davantage de destruction de l’Amazonie», écrivent les initiateurs de l’appel.

L’actualité tragique, qui a vu les incendies ravager la région depuis plusieurs jours, a encore rajouté à l’urgence d’agir et a clairement donné un coup d’accélérateur aux signatures.

«Nous venons de remettre plus d’un million de signatures au Congrès brésilien et cette pétition bat des records! Ces feux sont hors de contrôle et le gouvernement du Brésil est sous pression comme jamais. Nous pouvons le forcer à agir», écrivent les auteurs, qui appellent à faire grossir encore le nombre de signataires.

AFP

La sauvegarde de l’Amazonie est au cœur de nombreuses préoccupations actuelles. Le président brésilien, Jair Bolsonaro, a autorisé, fin de semaine dernière, la mobilisation de l’armée en Amazonie pour lutter contre les incendies, en réponse à la pression internationale croissante contre le Brésil.

L’armée pourra participer à «l’identification et la lutte contre les foyers d’incendies», ainsi qu’à «des actions préventives et répressives contre les délits environnementaux».

Dans un entretien à l’AFP vendredi soir, le chef indigène Raoni a demandé l’aide de la communauté internationale pour «faire partir le plus vite possible» le président brésilien qu’il juge responsable des graves incendies en Amazonie.

Pendant ce temps, au G7, les dirigeants des sept plus grandes puissances mondiales se sont accordés notamment sur des mesures d’urgence contre les feux de forêt en Amazonie. Le président français, Emmanuel Macron, a prévu d’en faire le bilan en étant l’invité du JT de France 2 à 20H00 ce soir.