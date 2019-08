Jean-Marc Nollet, l’atout expérience

Jean-Marc Nollet est candidat avec l’élue bruxelloise Rajae Maouane à la co-présidence d’Écolo, fonction qu’il a exercée en tandem avec Zakia Khattabi, après avoir achevé à partir de novembre 2018 le mandat de Patrick Dupriez.

Il est l’une des chevilles ouvrières des Verts francophones depuis près de 20 ans, dont dix passés dans un gouvernement, un record pour un écologiste belge.

Né en 1970 à Mouscron, Jean-Marc Nollet est licencié en sciences politiques de l’UCL, où il participe activement au syndicalisme étudiant. Il présidera la Fédération des Etudiants Francophones (FEF), l’une des pépinières politiques de la Belgique francophone, en 1990-91.

En 1994, il devient secrétaire politique du groupe Écolo au parlement de la Communauté française. A cette époque, Écolo, emmené par le populaire Jacky Morael, bouscule un paysage politique qui se caractérise toujours par la prédominance des familles socialiste, sociale-chrétienne et libérale.

En 1999, il connaît son premier succès politique et entre dans les majorités arc-en-ciel avec les socialistes et les libéraux. Jean-Marc Nollet devient ministre de l’Enseignement fondamental et de l’Enfance dans le gouvernement de la Communauté française dirigé par Hervé Hasquin. Il fera notamment parler de lui avec un projet controversé de régulation des devoirs à domicile et le lancement d’un plan «Cigogne» de créations de places dans les crèches.

Dans un parti encore marqué par un clivage profond entre «realos» et «fundis», Jean-Marc Nollet fait assurément partie des premiers aux côtés de figures en vue de l’époque: Isabelle Durant, Marcel Cheron, Christos Doulkeridis, Jean-Michel Javaux, Philippe Henry, etc.

En 2003 et 2004, les électeurs sanctionnent lourdement les écologistes. Jean-Marc Nollet se retrouve sur les bancs de la Chambre et sera chef de groupe entre 2006 et 2009.

En 2009, les Verts, emmenés cette fois-ci par Jean-Michel Javaux, renouent avec le succès électoral. Jean-Marc Nollet est le chef de file Écolo dans les gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il reçoit un portefeuille fourni: développement durable, énergie, logement, fonction publique, enfance. Il mènera à bien de nombreux projets mais un dossier ne le lâchera pas et finira par empoisonner sa fin de législature: la bulle photovoltaïque héritée du gouvernement précédent. Le sujet déchire la majorité Olivier (PS-Écolo-cdH). Les relations deviennent excécrables entre les écologistes et les centristes qui digèrent mal la troisième place prise par Écolo sur l’échiquier wallon.

Les élections de 2014 se marquent par une nouvelle défaite d’Écolo. Même si sa gestion du dossier photovoltaïque est pointée du doigt, l’ex-ministre est choisi comme chef de groupe à la Chambre aux côtés de l’étoile montante de Groen, Kristof Calvo. Le député mènera une opposition sans concession au gouvernement Michel qui décide de prolonger l’activité de deux centrales nucléaires promises à la fermeture en 2015. Le dossier électrise le parlement et vaudra des passes d’armes homériques entre Jean-Marc Nollet et la ministre de l’Energie, Marie Christine Marghem.

Le scrutin communal d’octobre se traduit par une progression importante d’Écolo, qui se confirmera aux législatives de mai. Appuyé par les instances du parti, le tandem Nollet Khattabi participe ensuite aux négociations en vue de la formation de gouvernements régionaux. Zakia Khattabi confirme qu’elle ne renouvellera pas sa candidature à l’issue de l’aboutissement des négociations bruxelloises qui confirme le retour d’Écolo aux responsabilités. En Wallonie, Jean-Marc Nollet a poussé à l’élaboration d’une note «Coquelicot», négociée avec le PS et la société civile. Les autres formations politiques n’ont toutefois pas adhéré à cette tentative de constitution d’alliances sur la base d’un projet minoritaire. Depuis lors, Jean-Marc Nollet et son équipe poursuivent des discussions avec le PS et le MR en vue de la formation d’un gouvernement en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles. Au fédéral, contrairement à Groen, Écolo n’a pas participé à un état des lieux réunissant, à l’exception du VB et du PTB, les principaux partis politiques autour de la table. Les négociations fédérales sont toujours au point mort.