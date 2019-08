Les clubs de D1A entrent dans la danse: le Standard à domicile, tirage délicat pour les Mauves, une belle affiche pour Francs Borains, Verlaine déçu

Le tirage au sort des seizièmes de finale de la coupe de Belgique a livré ses verdicts ce lundi midi.

C’était ce lundi à midi que les clubs de D1A étaient fixés sur leur sort concernant leur entrée en lice dans la deuxième compétition du pays: la coupe de Belgique, rebaptisée depuis plusieurs saisons «Croky Cup».

Le tenant du titre Malines ayant été exclu de la compétition suite au scandale du footgate, c’est l’Union Saint-Gilloise (éliminée en demi-finale la saison dernière par les Malinois) qui, tout comme les 15 autres clubs de l’élite, avait le privilège d’affronter une équipe issue des qualifications.

Les seize clubs issus des qualifications sont: – clubs de D1B: Beerschot, Lokeren, Lommel, Louvain, Westerlo; – clubs de D1 Amateurs: Dessel Sp., Ruppel-Boom, Seraing; – clubs de D2 Amateurs: Alost, Cappellen, Duffel, Francs Borains, Mandel United, Rebecq, Renaix, Verlaine.

Le Standard à domicile, Anderlecht en déplacement

On retiendra notamment que le Standard débutera à domicile, face à une équipe de D1B: le SK Lommel. Les chances des Rouches de passer au tour suivant sont donc bien réelles, à condition de ne pas snober l’adversaire.

La chose sera peut-être un peu plus compliquée pour le Sporting d’Anderlecht qui, en héritant du Beerschot, devra se déplacer chez un ténor de la D1B. Si les Mauves ne devraient en temps norma;pas craindre un tel adversaire, on imagine qu’au vu de la forme affichée actuellement en championnat par Vincent Kompany et ses troupes, cette rencontre sera, déjà, capitale dans la saison des Mauves.

De leurs côtés, Charleroi (à Ruppel-Boom) et Mouscron (à Dessel Sports) se déplaceront pour ce premier match chez un pansionnaire de D1 Amateurs, tandis qu’Eupen, lui aussi en déplacement, a hérité d’un club de D2 Amateurs: le FC Cappellen.

Une affiche pour les Francs Borains, Verlaine un peu déçu

Plusieurs clubs wallons des divisions inférieures étaient eux aussi concernés par ce tirag au sort. Si les Francs Borains (contre Bruges), voire Seraing (contre Courtrai) seront sans doute tout sourire au vu de leur affiche offerte par le tirage, Rebecq (au Cercle de Bruges) et surtout Verlaine (à l’Union Saint-Gilloise) afficheront sans doute une petite déception.

Si Rebecq aurait sans doute préféré se déplacer chez un ténor de D1A, Verlaine hérite quant à lui de la seule tête de série n’appartenant pas à l’élite nationale: ne petite déception donc, mais sans doute déjà un beau rendez-vous pour les Verts qui iront défier les demi-finalistes de la compétitions et actuel leader de la D1B.