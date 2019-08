IMSA - Laurens Vanthoor (Porsche) 2e en Virginie

(Belga) Le Belge Laurens Vanthoor (Porsche) a terminé 2e de la 9e manche de l'IMSA dimanche sur le Virginia International Raceway à Alton, aux États-Unis. Il était associé au Néo-Zélandais Earl Bamber.

Les prototypes étaient absents de ce rendez-vous de l'IMSA, le championnat d'endurance nord-américain. Les GTLM se sont donc battues pour la victoire au classement général. Porsche a dominé ce weekend de bout en bout en signant les meilleurs temps des trois séances libres avant que Laurens Vanthoor, déjà auteur de deux des trois meilleurs temps aux essais, ne signe sa deuxième pole position de la saison. Une domination confirmée dans la course de 2h40 dimanche où les Porsche n'ont jamais vraiment été inquiétées par Corvette, Ford et BMW. C'est le duo Patrick Pilet/Nick Tandy (Fra/G-B) qui s'est imposé avec 7 dixièmes d'avance sur Laurens Vanthoor et Earl Bamber. La Corvette de Jan Magnussen/Antonio Garcia (Dan/Esp) complète le podium. Ce doublé permet à Porsche de remporter le titre constructeurs de la catégorie GTLM. Vanthoor et Bamber continuent leur impressionnante moisson de podium puisqu'il s'agit de leur septième en neuf courses, et le quatrième consécutif. Ils gardent d'ailleurs la tête du classement pilotes mais voient l'écart se réduire à 11 points par rapport à Pilet/Tandy. L'avant-dernière course de la saison aura lieu à Laguna Seca, en Californie, le 15 septembre. (Belga)