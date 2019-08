Les Belges à l'étranger - Le PSG écrase Toulouse (4-0), départ raté de Nainggolan à Cagliari

(Belga) Le PSG a battu Toulouse 4-0 dimanche dans un match comptant pour la 3e journée du championnat de France de football. Thomas Meunier était sur le banc parisien et Aaron Leya Iseka est monté au jeu pour le Téfécé (60e). Eric Choupo-Moting (50e, 75e), Mathieu Goncalves contre son camp (55e) et Marquinhos (83e) ont permis aux Sangermanois de concrétiser leur supériorité. Du coup, le PSG se retrouve 3e avec 6 points tout comme Lyon (2e), Nice (4e) et Angers (5e) à deux points de Rennes, vainqueur à Strasbourg plus tôt dans la soirée (0-2).

En première période, le PSG a affiché les mêmes lacunes offensives que face à Rennes. Les quelques accélérations de Kylian Mbappé, sorti sur blessure (65e), n'ont pas déboussolé des Toulousains solidement ancrés derrière. La blessure d'Edinson Cavani n'a pas arrangé les choses. Monté à la place de l'Uruguayen (16e), Choupo-Moting n'a pas immédiatement trouvé ses marques. Le Camerounais s'est montré plus redoutable en seconde période: après avoir éliminé plusieurs défenseurs avec une roulette, il a ouvert la marque (50e), il a mis la pression sur Goncalves sur le second but (55e) et a signé un doublé (75e). En Italie, le retour de Radja Nainggolan à Cagliari n'a pas bien commencé. La formation sarde s'est inclinée 0-1 devant Brescia sans Mario Balotelli. Alfredo Donnarumma a inscrit sur penalty l'unique but (54e, 0-1). Silvio Proto a suivi du banc le succès de La Lazio à la Sampdoria (0-3). Ciro Immobile (37e, 62e) et Joaquin Correa (56e) ont donné la leçon. Blessé, Timothy Catagne ne figurait pas dans la sélection de l'Atalanta, qui s'est imposée 2-3 la Spal alors qu'elle était menée 2-0 après 27 minutes. En Allemagne, Wolfsburg s'est imposé à Hertha Berlin (0-3): Koen Casteels tient sa première clean-sheet. Par contre, Dodi Lukebakio, qui avait marqué la semaine dernière au Bayern Munich, n'a pas trouvé le chemin du but pour le club de la capitale. Via Wout Weghorst sur penalty (9e), Josip Brekalo (82e) et Jérôme Roussillon (90e+1), Wolfsburg compte le maximum de points (6) tout comme Dortmund, Fribourg, Leipzig et Leverkusen. Le Hertha (1 point) est 11e. En Turquie, Rizespor a battu Sivasspor 2-1 et possède aussi le maximum de points après deux journées. Samudio a ouvert la marque sur penalty (55e, 1-0) et Fernando Boldrin a doublé l'écart sur une passe de Nill De Pauw (58e, 2-0). L'ex-joueur de Zulte-Waregem est sorti à la 90e. Ruud Boffin était dans le but d'Antalyaspor lors de la défaite face à Denizlispor (0-2). Un autogoal de Bahadir Ozturk (37e) et Modou Barrow (69e) ont ramené Denizlispor à hauteur de Fenerbahce, Alanyaspor et Rizespor en tête du classement. Sivasspor (3 points) se retrouve 7e. Ali Yasar est monté au jeu pour Konyaspor (84e) lors du déplacement à Galatasaray (1-1). Ryan Babel (60e, 1-0) a donné l'avance au Gala, qui s'est retrouvé à dix suite à l'exclusion de Jean Seri (75e). Jens Jonsson en a profité pour égaliser (90e+6, 1-1). Konyaspor (2 points) est 11e et le champion en titre (1 point) 13e. (Belga)