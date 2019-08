Le débrief sportif du week-end: la passe de 2 pour les Red Lions, Kompany forfait avec les Diables, le Standard en tête

Anderlecht s’est encore incliné et a perdu Vincent Kompany sur blessure, les Red Lions sont champions d’Europe, le Standard prend la tête du classement, Thierry Neuville limite la casse en Allemagne, pas d’US Open pour Kirsten Flipkens,… Voici quelques-uns des moments forts de ce week-end.

Red Lions: les champions du monde sont champions d’Europe

Le hockey est un sport qui se joue à onze contre onze et à la fin, c’est la… Belgique qui gagne. Champions du monde, les Red Lions sont devenus champions d’Europe huit mois plus tard, à Anvers. En finale, les Belges n’ont éprouvé aucune difficulté face à l’Espagne (5-0).

+ À VOIR | VIDÉOS | Les Red Lions sont champions d’Europe

Les Red Panthers se maintiennent

Les Red Panthers, ont battu la Biélorussie 3-1 dans leur dernier match du groupe C, celui du maintien, au championnat d’Europe de hockey, dimanche matin à Anvers. Suite à ce succès contre la plus faible équipe du tournoi, la Belgique termine 6e de son tournoi et assure son maintien parmi l’élite.

+ À LIRE | Les Red Panthers battent la Biélorussie et se maintiennent parmi l’élite européenne

🔥🔥🔥WE DID IT! We are European champions for the first ?time in our history. We beat Spain 5?-0?!

🥇EUROPEAN CHAMPIONS! 🏆

🦁Thank you supporters! pic.twitter.com/8Ben7aT7B7 — Belgian Red Lions (@BELRedLions) August 24, 2019

Le calvaire des Mauves continue, le Standard en tête

Le calvaire des Mauves se poursuit. Anderlecht s’est incliné à Genk, chez le champion en titre (0-1) et a perdu sur blessure Vincent Kompany. Rien ne va pour les Mauves qui reste sur un bilan de deux points sur quinze.

+ À VOIR | VIDÉO | Genk-Anderlecht : arrêts réflexes, Samatta encore buteur, Kompany blessé

Suite à la défaite de Malines et au report de la rencontre de Bruges, le Standard pouvait passer en tête du classement. L’exclusion rapide de Maxime Lestienne a rendu la tâche des Rouches compliquée mais… ils se sont imposés en toute fin de match face à Courtrai grâce à une réalisation de Selim Amallah (2-1).

Les hommes de Michel Preud’homme sont premiers, juste avant le Clasico de la semaine prochaine.

+ À LIRE | En infériorité numérique, le Standard renverse Courtrai et prend la tête du classement

Mouscron bat Eupen et entre dans le Top 4 Quel début de saison pour les Hurlus! En battant les Pandas 2-0, les Mouscronnois passent quatrièmes avec un bilan de 10 points sur 15. + À LIRE | Mouscron bat Eupen et poursuit son début de saison de rêve : les Hurlus dans le Top 4

Kompany forfait avec les Diables, nouveau record pour De Bruyne

Durant la rencontre entre Genk et Anderlecht, Vincent Kompany s’est blessé à la cuisse. Le capitaine des Mauves est d’ores et déjà forfait pour les deux rencontres des Diables rouges. Il ne jouera pas contre Saint-Martin et l’Écosse, le 6 et 9 septembre.

+ À LIRE | Kompany forfait pour les deux prochains matches des Diables rouges

Kevin De Bruyne respire la grande forme avec Manchester City, l’ancien club de Kompany. Le rouquin des Citizens a délivré sa quatrième passe décisive en trois rencontres de Premier League. Il est devenu le joueur le plus rapide à atteindre 50 assists en Premier League (en 123 matches).

+ À VOIR | VIDÉO | Man City s’impose à Bournemouth, 50e assist et record pour De Bruyne

50 - Kevin De Bruyne has now made 50 assists in the Premier League, achieving this milestone in the fewest appearances of any player in the competition's history (123). Exquisite. pic.twitter.com/HMM5p2Q251 — OptaJoe (@OptaJoe) August 25, 2019

En Serie A, Dries Mertens a déjà débloqué son compteur en inscrivant le premier but de Naples lors de la victoire 3-4 des siens face à la Fiorentina.

Tänak file vers le titre en WRC, Neuville limite la casse

Ött Tänak s’est rapproché du titre mondial en remportant dimanche une troisième victoire consécutive dans le 37e rallye d’Allemagne, 10e étape du championnat du monde.

Une crevaison a empêché Neuville de se battre pour la victoire finale. Suite à un retard volontaire de son coéquipier, Sordo, le Belge limite les dégâts et termine à la quatrième place.

+ À LIRE | Suite au retard volontaire de Sordo, Thierry Neuville termine quatrième en Allemagne

Vuelta: Quintana gagne, Roche leader, une piscine éclate et provoque une chute collective

Le Colombien Nairo Quintana a remporté dimanche la deuxième étape du 74e Tour d’Espagne. Nicolas Roche a pris la tête du classement, en terminant second de cette étape.

+ À LIRE | Tour d’Espagne : Nairo Quintana enlève la 2e étape devant Nicolas Roche, nouveau maillot rouge

L’équipe Jumbo-Visma a été victime d’une chute collective samedi lors du contre-la-montre par équipes, étape inaugurale du Tour d’Espagne. La formation néerlandaise a chuté à cause d’une… piscine pour enfants qui a éclaté.

+ À VOIR | VIDÉO | Vuelta : une chute collective de l’équipe Jumbo-Visma à cause d’une piscine pour enfants

US Open: Flipkens rate son premier Grand Chelem depuis 2012, Anderson forfait

Kirsten Flipkens, 109e joueuse mondiale, a été battue par la Suédoise Johanna Larsson au troisième et dernier tour qualificatif de la quatrième et dernière épreuve du Grand Chelem de la saison. La N.3 belge restait sur 28 participations de rang en Grand Chelem. Il fallait remonter à Wimbledon 2012 pour trouver un tournoi majeur sans la Campinoise.

+ À LIRE | US Open : Flipkens, battue au 3e tour des qualifs, va rater son premier Grand Chelem depuis 2012

Kevin Anderson, finaliste à deux reprises en Grand Chelem, ne participera pas à l’US Open, a-t-il annoncé, à deux jours de l’ouverture du tournoi, à cause d’une blessure au genou droit.

+ À LIRE | Kevin Anderson forfait pour l’US Open

Fin de carrière pour Olivia Borlée, record belge à la perche

L’athlète Olivia Borlée a annoncé qu’elle mettait un terme à sa carrière sportive, afin de se consacrer entièrement à sa marque de mode 42|54.

Elle a remporté la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Pékin 2008, en 4x100m, avec Kim Gevaert, Hanna Mariën et Elodie Ouedraogo. Le point d’orgue de sa carrière.

+ À LIRE | Olivia Borlée met un terme à sa carrière pour se consacrer à sa marque de vêtements

Fanny Smets a amélioré son record de Belgique à la perche, à Louvain. L’athlète du CABW a sauté à 4m51 à son premier essai, améliorant sa marque de cinq centimètres.

+ À LIRE | Nouveau record de Belgique à la perche pour Fanny Smets

Moto GP: Rins bat Marquez d’une demi-roue en Grande-Bretagne

L’Espagnol Alex Rins (Suzuki) a remporté dimanche le Grand Prix moto de Grande-Bretagne en battant sur le fil son compatriote Marc Marquez (Honda), dominateur tout au long de la course.

Marquez se console en prenant une sérieuse option sur un sixième titre en raison de l’abandon de son dauphin italien Andrea Dovizioso (Ducati).

+ À LIRE | Alex Rins (Suzuki) vainqueur sur le fil à Silverstone devant Marc Marquez

Mondiaux de judo: Verstraeten éliminé au 3e tour, Van Tichelt de retour

Jorre Verstraeten s’est incliné sur ippon face au Géorgien Amiran Papinashvili, numéro trois mondial, à une minute de la fin de son combat comptant pour le troisième tour de la Poule D des championnats du monde de judo, dans sa catégorie des moins de 60 kilos, dimanche à Tokyo.

+ À LIRE | Mondiaux de judo : Jorre Verstraeten sorti au troisième tour

Trois ans après avoir décroché la médaille de bronze aux Jeux de Rio, Dirk Van Tichelt (35 ans) (re) lance sa qualification pour les JO à Tokyo, à l’occasion des Mondiaux.

+ À LIRE | Dirk Van Tichelt de retour à l’occasion des Mondiaux : « J’ai pensé arrêter mais… »