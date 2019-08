P3: Leuze s'adjuge le derby à Taviers, Bioul à Denée et Miécret au Condrusien

Le point sur la situation en P3 namuroise au soir de la 2e journée de championnat. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que, une fois encore, les équipes n'ont pas été avares en buts...

P3A: Zéro "Faulx" pas

Après la défaite à Gesves, Assesse a su se ressaisir, en ajoutant les buts à la manière (4-1 contre Schaltin B). Houyet a suivi le même exemple en regoûtant à la victoire (0-3 à Bièvre) après une défaite subie d'entrée de jeu à la maison. Andoy et Faulx ont confirmé leur bon résultat en ouverture de championnat et assurent leur première place partagée, les premiers en s'imposant 6-2 face à Dinant, les seconds en écartant Éprave 2-1.

Miécret, après avoir inscrit 3 buts contre Lustin (mais en en ayant encaissé tout autant), est parvenu à en marquer 3 à nouveau, mais cette fois en gardant ses cages inviolées, le tout en déplacement au Condrusien B (0-3). Molignée B n'a laissé aucune chance à Rochefort B dans une rencontre d'anciens de P4 (1-4).

Les deux autres rencontres se sont terminées sur des partages: 1-1 entre Lustin et Han-sur-Lesse, 3-3 entre Ohey et Gesves.

P3B: Le derby éghezéen tourne à l'avantage de Leuze

Joué dans la bonne humeur et le fair-play, le derby entre Taviers et Leuze n'a pas pour autant comblé les deux camps: chez eux, les Tavietois n'ont pu éviter la défaite (1-4). Pour Éghezée, une des autres équipes de l'entité, tout va pour le mieux avec une deuxième victoire en autant de rencontres (2-5 chez les promus de Petit-Waret) les plaçant ainsi en co-leaders de la série. Une place partagée avec Fernelmont B (vainqueur 1-3 à Wépion B), Sauvenière (qui s'éest défait de l'Arquet B, 2-1) et Émines, ultra dominateur à Grand-Leez B (0-6).

Ailleurs, on note la victoire de Rhisnes B contre Temploux (2-0) et celle de Jambes B contre le FCO Namur B (5-2).

P3C: Tarcienne et Somzée en surclassement

Journée faste en buts en P3C. À elles six, les six formations en tête du classement après deux journées ont inscrit 25 goals ce dimanche... Parmi elles, on retrouve donc Couvin-Mariembourg B (vainqueur 5-2 contre Thy-le-Château), Ligny B (tombeur 2-0 de Walcourt), Biesme B (3-1 contre Flavion B) et Moustier (2-0 contre Philippeville). Les deux autres équipes en tête de la P3C n'ont pas fait dans le détail ce dimanche. Somzée s'est largement imposé à Pesche B, sur un score de forfait (0-5) alors que Tarcienne a fait tourner le marquoir, en plantant 8 buts face à Surice B (8-2). Bioul a gagné 1-3 chez ses voisins de Denée. De son côté, l'UR Namur-FLV B a retrouvé les sensations de la victoire, après une saison en P2 particulièrement compliquée. Les Namurois ont écarté les promus de Gimnée-Mazée sur le score de 3-2.

