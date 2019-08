La 42e brocante de Temploux a accueilli environ 150.000 visiteurs sous un soleil radieux

Bien aidée par le soleil, la 42e brocante de Temploux a accueilli environ 150.000 visiteurs sur l'ensemble du week-end, ont indiqué dimanche en fin de journée ses organisateurs. Une estimation plus précise sera toutefois réalisée rapidement via une nouvelle méthode de comptage.

"C'est toujours difficile de chiffrer. Jusqu'à maintenant, on tenait compte du nombre de gobelets utilisés aux bars, mais ce n'est pas très précis", a expliqué Isabelle Beudels, porte-parole de la plus grande brocante de Belgique. "C'est pourquoi nous avons décidé d'évaluer cette fois la fréquentation en collaboration avec les opérateurs téléphoniques, en fonction de l'utilisation du réseau. Il va donc falloir patienter un peu pour avoir le nombre officiel. Cela dit, on ne devrait pas être loin des 150.000."

Comme à l'accoutumée, le rendez-vous temploutois a connu sa plus grande affluence le samedi, jour privilégié par les chineurs.

L'organisation ajoute que le festival BD se déroulant traditionnellement lors de la brocante a connu, lui aussi, un franc succès. Même constat pour la concentration de VW refroidies par air et de Transporter T3 qui s'est mêlée à la brocante tout le week-end. Une cinquantaine de véhicules ont paradé samedi et ils étaient près de 150 à attirer les regards dimanche.

Vu la température, les organisateurs ont largement recommandé au public de s'hydrater. Aucun point d'eau n'était prévu, mais les stocks ont été augmentés aux bars et la consommation a, elle aussi, grimpé en flèche. Aucun malaise grave n'a été déploré, toujours selon l'organisation.