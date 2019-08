VIDÉO | Ciney - Oppagne: Étienne surprend ses anciennes couleurs

Un «bête» but de Marvin Étienne a lancé la saison d'Oppagne. L'ancien Cinacien a choisi d'offrir les 3 premiers points à son équipe sur une pelouse qu'il connaît bien.

Ciney - Oppagne : 0 - 1

Arbitre: Munana

Cartes jaunes: Kouadio, Raskin, J. Paquet, Baudot, Kourouma, Pirson, Gauchet.

But: Étienne (0-1, 39e).

CINEY: Salmon, Vanhorick, Kourouma, Baudot, Gnakpa, Kouadio, Choisez (85e Dandoy), Sbaa (71e Bukran), Villano, Bruckner (46e Gauchet), Lambrechts.

OPPAGNE: Nlend, Gena, R. Bonjean, J. Paquet, Jé. Jadot, Étienne, Pirson, Jo. Jadot, T. Paquet, Raskin (60e Fiacre), Guillaume (68e M. Bonjean).

Il y avait comme un air de déjà-vu samedi soir sur la pelouse arrosée du stade Lambert. Ciney a proposé du jeu mais au final, les Bleus sont repartis avec zéro point. Et zéro but. L’absence de Falzone, retenu par un mariage n’explique pas tout. «On n’est pas assez convaincant dans nos phases offensives alors qu’on fait tout comme on doit le faire pour amener les ballons, regrettait Alexandre Chteline. On n’ose pas frapper, on glisse, on fait un mauvais choix. En résumé, on accouche trop difficilement…»

Face à Oppagne, obligé d’aligner un Jérôme Jadot pas à 100% au back-gauche vu tous les forfaits, Ciney aurait mérité un nul pour sa deuxième mi-temps. Mais les visités auraient aussi pu prendre un ou deux buts en plus si les Luxembourgeois n’avaient pas galvaudé des balles de contre. «On a joué trop bas, glissait le T1 Eddy Raskin. Il y a du boulot mais l’essentiel est acquis, on prend trois points après un match moyen.»

Un match que Ciney a tenté d’emballer après la pause, surpris, en première mi-temps, par une tête déviée de Marvin Étienne. La longue rentrée de Jé. Jadot n’aurait jamais dû arriver jusqu’au petit rectangle, surtout que ce n’était pas la première phase du genre. Pas dangereux, hormis sur une frappe de Kouadio contrée par… un coéquipier, Ciney n’était pas trop mis sous pression même si Raskin, deux fois, ou Jordy Jadot, n’étaient pas loin de marquer.

Avec le percutant Gauchet entré à la reprise, Ciney tentait d’accélérer le jeu. Oppagne contrôlait sans trop de souci tout en loupant plusieurs balles de break. À l’entame du dernier quart d’heure, le pressing cinacien s’accentuait. Mais le dernier geste faisait toujours défaut, à l’image de Gauchet qui glissait alors qu’il était en position de conclure. Il tirait ensuite sur le poteau. Les nombreux corners ne donnaient rien n’ont plus, tout comme le dernier envoi de Villano. «Mais on a eu la réaction qu’il fallait en allant les presser haut, concluait Vito. Je suis confiant pour la suite.»