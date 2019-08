P2: Havelange imprenable à Morialmé, Gembloux et Bossière partagent dans le derby

Petit tour d'horizon des résultats des séries A et B de deuxième provinciale. Ici, un seul leader se dégage. Là, ils sont deux à faire la course en tête après deux journées.

P2A: Anhée seul leader, Havelange cartonne à Morialmé

En P2A, Flavion et Gedinne, qui évoluaient encore en P1 la saison dernière, n'ont qu'une unité au compteur et courent encore après la victoire. Défaits lors de la journée d'ouverture à Haversin, Flavion a dû se contenter du partage à la maison contre Vencimont (3-3). Quant à Gedinne, après son match nul face à Beauraing B, il s'est heurté à des Malonnois venus décrocher les 3 points à 15 minutes du terme (0-1).

La bonne opération est venue d'Anhée, vainqueur de Haversin dans un match rempli de buts (5-3). Grâce à ce succès, les Anhétois prennent seuls la tête de la série. Dans les autres rencontres, Évelette-Jallet n'a pu réitéré son festival de buts déployé face à Dion la semaine passée. Les Coalisés ont partagé chez d'autres Coalisés, ceux de Lisogne-Thynes (1-1). Dion, de son côté, a lavé l'affront subi à Évelette et a rectifié le tir en s'imposant 3-2 face à Jambes.

Les autres victoires du jour se sont jouées en déplacement: celui d'Havelange à Morialmé (0-4), celui de Petigny-Frasnes à Surice (1-3) et celui, à nouveau en forme de derby, de Beauraing B à Pondrôme (0-3).

P2B: Ligny et le FCO prennent les commandes

En P2B, la situation est légèrement différente en haut du tableau puisque c'est un duo que l'on retrouve aux premières places après deux journées de championnat. Ligny, vainqueur 2-4 à Achêne, est en effet rejoint sur la plus haute marche du podium par le FCO Namur, qui s'est lui imposé at home face à Flawinne (4-2). Derrière les deux équipes, c'est un trio à 4 unités que l'on retrouve: Loyers B, Schaltin et Arquet suivent le pas. Les deux premiers se sont imposés ce dimanche, tous les deux à domicile et tous les deux sur le score de 2-0 (Loyers B face à Aische B et Schaltin face à Meux B). Arquet s'est lui contenté du nul 1-1 à Naninne. Même résultat pour Gembloux et Bossière qui se sont quittés dos à dos dans le derby de la série B.

Les deux autres rencontres se sont soldées par la défaite de Sart-Bernard chez lui face à l'équipe B de la Jeunesse Tamines, sur le plus petit des écarts (0-1) tandis que Floreffe n'a guère laissé de chance à la RUS Auvelais (6-3).

