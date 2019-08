VIDÉO | Man City s’impose à Bournemouth, 50e assist et record pour De Bruyne

Kevin De Bruyne a atteint le palier des 50 assists en 123 matches de Premier League à l’occasion de la victoire 1-3 de Manchester City à Bournemouth lors de la 3e journée de championnat.

Grâce à ce succès, les Citizens sont deuxièmes avec 7 points, à deux unités de Liverpool, la seule équipe avec le maximum. Les Cherries (4 points) reculent en 10e position.

Kevin De Bruyne a atteint le cap des 50 passes décisives en D1 anglaise en l’espace de 123 rencontres. Le Diable Rouge a donc battu le record de l’Allemand Mesut Özil, qui a eu besoin de 141 rencontres pour y parvenir. Dans les années ‘90, le Français Éric Cantona avait distillé 50 assists en 143 matches.

50 - Kevin De Bruyne has now made 50 assists in the Premier League, achieving this milestone in the fewest appearances of any player in the competition's history (123). Exquisite. pic.twitter.com/HMM5p2Q251