D2-D3 A Amateurs: Stockay vient à bout de Solières, le CS Brainois et St Symphorien vainqueurs en D3 A

Stockay a eu toutes les peines du monde, la faute à un manque de concrétisation, pour s'imposer face à Solières, qui terminera à dix. En D3 A, Braine et St Symphorien ont pris la mesure de St Ghislain et Gosselies.

D2 Amateurs

Stockay - Solières 2-1

Buts: Salime (0-1, 8e), Amrous (1-1, 34e), Bertrand (2-1, 50e)

Carte rouge: Crotteux (Solières, 2j., 73e)

Sur sa première véritable occasion, Solières allait ouvrir le score par Salime, récupérant un ballon que Ganiji ne parvenait pas à conclure. Stockay se montra plus offensif mais Alima croqua sa volée. Les phases arrêtées n’aboutissaient pas non plus. Cependant, les visités allaient tout de même être récompensés à la 34e lorsqu’Amrous se retrouva totalement seul sur un 2e ballon, à la suite d’un corner, pour fusille un Pire qui ne put rien. Dominateur, Stockay manquait de réalisme face au but soliérois. A la 50e, sur une perte de balle coupable de Roland, Bertrand s’en allait fixer Pire. Et alors que Solières manqua une belle occasion par Ganiji, il se trouvait à dix, suite à l’exclusion, pour deux jaunes, de Crotteux à la 73e. Alima, seul au point de penalty, loupait le k.o., laissant ainsi Solières dans le coup. La victoire est tout à fait logique malgré le manque de réalisme de Stockay.

D3A Amateurs

CS Brainois - St Ghislain-TH 2-1

Buts: Mba (1-0, 37e), Wantiez (1-1, 45e), Pête (PEN 2-1, 73e)

Peu de choses à se mettre réellement sous la dent durant la première demi-heure, jusqu’à ce but du Brainois, Mba. Cela avait le don de lancer les débats puisque Wantiez égalisait juste avant le repos. Braine reprenait l’avantage à la 73e sur un penalty de Pête. Plus rien ne bougera jusqu’à la fin et le CS empoche ses trois premiers points.

R. Symphorinois - Gosselies 3-1

Buts: Traoré (1-0 et 2-0, 1ère et 10e), Feria Matias (2-1, 15e), Cauffriez (3-1, 70e)

Il ne fallait pas être en retard dans cette rencontre puisque Symphorinois trouva l’ouverture dès la première minute via Traoré. Le même Traoré qui doubla la mise dès la 10e. Gosselies réagissait au quart d’heure afin de réduire la marque au quart d’heure par l’entremise de Feria Matias. Symphorinois reprenait ses deux buts d’avance à la 70e par Cauffriez et l’emportait aisément dans les chiffres.

Stade Brainois - Ent. Manage 3-3