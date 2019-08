Suite au retard volontaire de Sordo, Thierry Neuville termine quatrième en Allemagne

La Hyundai de Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul. AFP

Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) seront finalement classés quatrièmes et non cinquièmes, du 37e Rallye d’Allemagne, la dixième des quatorze épreuves du Championnat du Monde.

Le Français Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) sera lui septième et non huitième. Ce n’est pas encore officiel, mais cela va le devenir…

Ayant en effet reçu cette consigne, l’Espagnol Dani Sordo s’est volontairement présenté trois minutes trop tard au départ.

Il va donc selon le règlement être pénalisé de 30 secondes, et céder la quatrième place au Belge.

Le même coup a été joué par Citroën, qui a en effet donné le même ordre au Finlandais Esapekka Lappi, afin de permettre au Français de se classer septième, et de marquer deux points de plus.

Sordo est désormais cinquième, et Lappi huitième.

Au classement du championnat Tänak, avec ses 205 points, devance de 33 points Thierry Neuville (172), et de 40 points le sextuple champion du monde Sébastien Ogier (165).

Le tiercé dans l’ordre de ce «Deutschland» est (heureusement) inchangé, les trois pilotes Toyota, Tänak, Kris Meeke et Jari-Matti Latvala, conservant en effet leurs rangs respectifs.

On vous précisera encore que le Belge Renaud Jamoul, copilote du Français Adrien Fourmaux (Ford Fiesta R5), s’est classé 23e, Pieter Tsjoen (Skoda Fabia R5), 24e, Pieter-Jan Michiel Cracco (Skoda Fabia R5) 25e, et Guillaume de Mevius (Citroen C3 R5) 35e.

Sébastien Bedoret (Skoda Fabia R5) qui avait heurté un sanglier samedi soir, n’est pas reparti dimanche.

La prochaine manche en Turquie dans quinze jours.

Le Pays de Galles, l’Espagne et l’Australie figurent également encore au programme de cette saison 2019…