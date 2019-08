Attilio Viviani enlève la Coupe Sels pour la 94e édition

L’Italien Attilio Viviani (Cofidis) s’est adjugé la 94e édition de la Coupe Sels (1.1) dimanche à Merksem.

Le jeune frère d’Elia Viviani, l’a emporté au sprint devant Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert), le vainqueur de l’édition 2018. Michael Van Staeyen (Roompot – Charles) a pris la 3e place.

Le Français Adrien Petit (Team Total Direct Energie) et l’Estonien Aksel Nõmmela (Wallonie-Bruxelles) complètent le top 5.

Attilio Viviani, 22 ans, est stagiaire au sein de la formation Cofidis depuis le début du mois d’août. La Coupe Sels est la seconde course qu’il dispute sous le maillot de l’équipe nordiste, après le GP de la Ville de Zottegem la semaine dernière.

La course, dont le départ a été donné dimanche matin sur la Bredabaan à Merksem, a été neutralisée dès le premier tour à la suite de multiples chutes et d’une action de protestation des coureurs. Elle a ensiute repris sur un parcours réaménagé, les passages les plus dangereux ayant été rayés du parcours, pour satisfaire aux revendications des coureurs.

L’épreuve devait se disputer sur 200 kilomètres (14,5 plus un circuit d’environ 20 kilomètres à couvrir neuf fois), les coureurs ont finalement couvert huit tours de 16 kilomètres.