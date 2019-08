Victime de racisme, Pogba réagit: «Mes ancêtres et mes parents ont souffert…»

Les insultes racistes se multiplient sur les réseaux sociaux et dans les stades de football. Le champion du monde Paul Pogba met les points sur les i.

«Mes ancêtres et mes parents ont souffert pour que ma génération soit libre de travailler, de prendre le bus, de jouer au football. Les insultes racistes sont de l’ignorance et ne peuvent que me rendre plus fort et me motiver à me battre pour la prochaine génération.»

C’est avec ce message que Paul Pogba dénonce les dérives sur les réseaux sociaux et dans les stades de football.

Victime de racisme, l’international français et milieu de terrain de Manchester United réclame que les insultes cessent.

Sur ses comptes Twitter et Instagram, le Français a publié une photo avec son bébé devant, entre autres, le portrait de Martin Luther-King.

Son tweet a été largement partagé.

Les insultes racistes sont de l’ignorance et ne peuvent que me rendre plus fort et me motiver à me battre pour la prochaine génération

My ancestors and my parents suffered for my generation to be free today, to work, to take the bus, to play football. Racist insults are ignorance and can only make me stronger and motivate me to fight for the next generation. pic.twitter.com/J9IqyWQj4K — Paul Pogba (@paulpogba) August 25, 2019

Des insultes largement condamnées

Suite à un penalty manqué face à Wolverhampton la semaine dernière, Paul Pogba est devenu la cible d’insultes racistes de la part de ses propres supporters sur les réseaux sociaux.

Devant ce flux d’insultes nauséabondes, la direction du club anglais a déclaré: «Tout le monde à Manchester United est dégoûté par les injures racistes proférées contre Paul Pogba la nuit dernière et nous les condamnons catégoriquement […] Les personnes qui ont exprimé ces opinions ne représentent pas les valeurs de notre grand club et il est encourageant de voir la grande majorité de nos fans condamner également cela sur les médias sociaux».

Tout le monde à Manchester United est dégoûté par les injures racistes proférées contre Paul Pogba