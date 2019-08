Tänak remporte le Rallye d’Allemagne et se rapproche du titre mondial, Thierry Neuville cinquième

Ött Tänak (Toyota Yaris WRC) s’est rapproché du titre mondial en remportant dimanche une troisième victoire consécutive dans le 37e rallye d’Allemagne, 10e étape du championnat du monde, au volant de sa Toyota, qui a placé trois pilotes sur le podium.

L’Estonien a en effet devancé le Britannique Kris Meeke, deuxième à 20,8 secondes, et le Finlandais Jari-Matti Latvala, troisième à 36 secondes.

Brillant lors des spéciales disputées autour des vignobles de la vallée de la Moselle, Tänak a également bénéficié des déboires de ses principaux concurrents, Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC), cinquième, mais premier de la Power stage, et le Français Sébastien Ogier (Citroën), huitième, victimes de crevaisons samedi.

Tänak, déjà lauréat en Suède, au Chili, au Portugal et en Finlande, cette saison, fait le trou en tête du classement du Championnat du monde.

Il compte en effet désormais 35 points d’avance (205-170) sur Neuville, et 42 sur Sébastien Ogier, le grand perdant de ce «Deutschland».

«Ce n’est pas le week-end qu’on attendait», a d’ailleurs avoué le Français très déçu, mécontent d’une voiture «qui ne tourne pas».

Revenu cette année au sein de l’écurie française après six titres mondiaux remportés chez Volkswagen et Ford M-Sport, Ogier ne semble désormais plus en mesure de remporter une septième couronne.

À quatre courses de la fin du championnat, le sextuple champion du monde sent bien que le titre lui échappe, et que l’Estonien Tänak, bien aidé par une voiture très rapide, semble rouler tout droit vers son premier sacre.

Neuville, malgré ses déboires, se sera tout de même montré à son avantage, signant trois «scratches» (meilleur temps) dimanche, portant son total à sept sur ce rallye.

Au classement des constructeurs Hyundai voit Toyota se rapprocher à 7 points.

La prochaine manche en Turquie à la mi-septembre.