Euro 2019: les Red Panthers battent la Biélorussie et se maintiennent parmi l’élite européenne

Les Red Panthers battent la Biélorussie 3-1 dans leur dernier match de classement, terminent 6e et assurent leur maintien parmi l’élite européenne.

Les Red Panthers, l’équipe nationale féminine de hockey, 9e mondiale, ont battu la Biélorussie (FIH 22) 3-1 (mi-temps: 1-0) dans leur dernier match du groupe C, celui du maintien, au championnat d’Europe de hockey, dimanche matin à Anvers. Suite à ce succès contre la plus faible équipe du tournoi, la Belgique termine 6e de son tournoi et assure son maintien parmi l’élite.

Les protégées de Niels Thijssen ont dû attendre la 22e minute et leur 4e penalty corner (pc) pour pouvoir tromper Tatsiana Liavonava, la gardienne biélorusse, via un sleep de Stephanie Vanden Borre.

Barbara Nelen a doublé l’avance en deuxième période sur un beau tir de revers (37e).

Les Belges ont ensuite pu accroître leur avantage dans le dernier quart grâce à une belle déviation de Jill Boon (52e), mais avaient entre-temps concédé un but sur pc des œuvres de Sviatlana Bahushevich (47e).

La Belgique, avec 6 unités, termine 2e de son groupe C pour le maintien – soit une 6e place finale dans le tournoi -, derrière l’Irlande (FIH-8), 9 points.

Les Panthers ont à présent le qualificatif olympique dans leur viseur, qui se déroulera début novembre lors d’une double confrontation à l’extérieur contre une nation mieux classée au classement mondial.

La finale opposera plus tard les Pays-Bas (FIH-1) à l’Allemagne (FIH-5) pour la couronne européenne.

La médaille de bronze se jouera, elle, entre l’Angleterre (FIH-4) et l’Espagne (FIH-7).