162 vacanciers belges sont décédés cet été: «Il semble y avoir une tendance à se montrer de plus en plus téméraire en vacances»

Le nombre de Belges décédés à l’étranger cet été est particulièrement élevé. Trois organisations d’assistance au voyage (Europ Assistance, Mutas et Touring) recensent déjà 162 morts alors que les vacances ne sont pas encore terminées.

«Il semble y avoir une tendance à se montrer de plus en plus téméraire en vacances», commente Xavier Van Caneghem, porte-parole d’Europ Assistance, dans le quotidien De Zondag.

Chez Europ Assistance, la plupart des décès sont dus à des accidents de la route, suivis des problèmes de santé et d’autres accidents comme une chute après un faux pas ou une forte consommation d’alcool, des gens qui s’égarent et finissent par mourir, au cours de sorties sportives notamment. «Cela semble hélas devenir tendance de chercher à être un héros en voyage. Et d’ensuite afficher ses exploits sur les médias sociaux. C’est bien plus cool que de passer ses journées au bord de la piscine», ajoute M. Van Caneghem. «Les gens semblent rechercher quelque chose de plus relevé en vacances. La préparation et dans certains cas un accompagnement professionnel ne sont cependant pas à négliger.»

Touring constate aussi une hausse du nombre d’accidents mortels liés à des escapades sportives. «Ce n’est pas très malin de se lancer dans des exploits à l’étranger, comme escalader une montagne, si on ne fait pas grand-chose chez soi», estime Danny Smagghe, porte-parole de Touring.