VIDÉOS | Les Red Lions sont champions d’Europe

La Belgique n’a éprouvé aucune difficulté face à l’Espagne (5-0) en finale de l’Euro de hockey, à Anvers. Après un titre de champion du monde en décembre, les Red Lions sont aussi champions d’Europe!

Après dix minutes de jeu, Dohmen était au bon endroit pour faire le 1-0 sur une passe de Wegnez.

En fin de premier quart-temps, il fallait un grand Vanasch pour écarter un envoi espagnol.

57 secondes dans le second quart-temps, et déjà 2-0 pour la Belgique avec un but de Van Aubel, étrangement seul devant le cadre, qui dévie bien un centre de Boccard.

Trois minutes plus tard, Tom Boon faisait 3-0 sur penalty corner.

À trois minutes de la mi-temps, Stockbroeckx, qui venait de monter au jeu, inscrivait le 4-0 du revers.

Au retour des vestiaires, les Espagnols ont tenté le tout pour le tout, quitte à y aller au physique. Il fallait de nouveau un grand Vanasch pour contrer les tentatives espagnoles sur pc.

À 7 minutes du terme dans le troisième quart-temps, Hendrickx faisait 5-0, à nouveau sur pc.

Les Belges, à dix pendant une partie du dernier quart-temps, ont ensuite contrôlé le jeu avant le coup de sifflet final.

Après deux tentatives en 2013 et 2017, la Belgique obtient enfin son titre européen. Et, par la même occasion, la qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo, en 2020.