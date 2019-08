Le Bayern retrouve la confiance avec un triplé de Lewandowski

Après un début de mois d’août difficile, le Bayern Munich s’est réveillé samedi, en s’imposant 3-0 à Schalke grâce à un triplé de son buteur polonais Robert Lewandowski, pour la deuxième journée de Bundesliga.

Le match a également été marqué par les grands débuts en Bundesliga de Philippe Coutinho, la star brésilienne transférée cette semaine de Barcelone, entré à l’heure de jeu, alors que la victoire était acquise.

«Je suis très heureux d’avoir fait mes débuts aujourd’hui, le club et la ville me plaisent», a assuré l’attaquant de 27 ans. «Le jeu en Allemagne est très intense, c’est ma première impression. Je dois travailler dur pour améliorer mon intensité, et je vais le faire!»

Avec cette victoire, Le «Rekordmeister» (4 points) pointe provisoirement à la 4e place, derrière les trois équipes à six points, Dortmund, Fribourg et Leverkusen. Leipzig et Wolfsburg, également vainqueurs lors de la première journée, jouent dimanche et peuvent encore bouleverser ce classement.

Le Bayern avait plutôt mal débuté sa saison, en s’inclinant début août en Supercoupe d’Allemagne contre Dortmund (2-0). Et après son match nul 2-2 à domicile contre le Hertha Berlin en ouverture du championnat, les champions en titre étaient déjà sous pression.