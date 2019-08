VIDÉO & PHOTOS | David a terrassé Goliath!

David a terrassé Goliath, pour le plus grand bonheur du public, réuni en masse sur la Grand-Place, ce samedi après-midi.

L’instant était intense ce samedi sur le coup de 17h30. Au terme des vêpres à l’église Saint-Julien, les (jeunes) époux Monsieur et Madame Goliath se sont dirigés vers le parvis de l’Hôtel de ville, escortés par leur garde rapprochée. Le jeune Diego Sauvage, qui incarnait le Berger David pour la deuxième fois consécutive, les suivait de près...

Le regard noir, le Berger a récité son Bonimée de la plus belle des manières. Au terme de cette joute verbale, un silence de plomb s’est installé sur la Grand-Place. Diego a retiré son chapeau et a lancé sa balle en direction du ventre de Goliath. En plein dedans! David a terrassé Goliath, pour le plus grand plaisir des Athois.

Le nouvel héro a été escorté jusque sur le perron de l’Hôtel de ville; où il a été présenté à la foule. Cette dernière a laissé exploser sa joie et n’a cessé de scander «Merci David, merci!».

Diego Sauvage fait désormais partie du cercle des bergers ayant terrassé le grand Goliath.