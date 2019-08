Tour du Danemark: Jasper De Buyst remporte la 4e étape

Jasper De Buyst a remporté la 4e étape du Tour du Danemark (2.HC), disputée samedi entre Korsor et Asnaes Indelukke sur 175,2 km.

Le Belge de 25 ans a été le plus fort dans l’ultime bosse de la journée. Il a devancé un autre Belge, Amaury Capiot (Sport Vlaanderen – Baloise), et le Néerlandais Huub Duijn (Roompot-Charles).

Malgré de nombreux mouvements, l’étape s’est jouée dans les derniers hectomètres. En effet, les deux derniers fuyards, le Norvégien Bjorn Hoem (Joker Fuel of Norway) et le Danois Mads Würtz Schmidt (Danemark), ont été repris à 2,8 km de la ligne, laissant les favoris s’expliquer dans la dernière bosse, longue d’un peu moins de 1000 mètres et offrant des portions à 7%.

À l’aise sur ce genre de profil, Jasper De Buyst a placé une attaque que personne n’a été capable de suivre. Il a terminé avec plusieurs mètres d’avance sur Capiot.

C’est déjà la deuxième victoire de l’équipe belge sur ce 29e Tour du Danemark. Mercredi, Tiesj Benoot avait remporté l’étape inaugurale à Silkeborg. Il avait d’ailleurs devancé De Buyst, 2e. C’est le 5e succès en carrière pour De Buyst, le premier depuis Binche-Chimay-Binche en 2017.

Au général, le Danois Niklas Larsen, en tête depuis sa 3e place vendredi, est toujours porteur du maillot bleu de leader. Il devance ses compatriotes Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et Rasmus Quaade (Riwal Readynez). Jasper De Buyst est désormais 5e à 0:23.

Le Tour du Danemark, remporté par Wout van Aert l’an dernier, se terminera dimanche par une étape de 165 km entre Roskilde et Frederiksberg.