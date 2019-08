Un père et sa fille disparus à Esneux

La police fédérale est à la recherche de Cédric Cuppens, âgé de 37 ans, et de sa fille d’un an, Tomoé. Ils ont été vus pour la dernière fois dans la nuit de jeudi à vendredi au camping du domaine de l’Aval de l’Ourthe à Esneux. Depuis, le père et sa fille ne se sont plus manifestés.

Cédric mesure 1m85 et est de corpulence mince. Il a les yeux gris/bleus, les cheveux blonds roux, coupés très courts, et il porte un bouc et une moustache. Sa fille a les cheveux blonds longs et les yeux bleus.

Au moment de leur disparition, le père portait une veste grise de la marque «G-Star», un jean et une chaîne en or. Sa fille portait quant à elle un t-shirt blanc avec un logo «Minnie», un pull foncé avec des cœurs roses, un legging gris avec des petits motifs et des sandales blanches avec des paillettes grises. Ils se déplacent à bord d’une Fiat 500 (Cinquecento) bleue marine ancien modèle.

La magistrate de garde du parquet de Liège a indiqué samedi que l’affaire serait liée à une histoire de famille, mais que rien n’indiquerait que la petite fille soit en danger.

Toute personne ayant des informations concernant cette disparition est priée de contacter les enquêteurs en formant le 0800/30.300.