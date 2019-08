Ligue 1 - Adrien Silva prêté par Leicester à l'AS Monaco

(Belga) L'AS Monaco a annoncé vendredi soir l'arrivée d'Adrien Silva en provenance de Leicester. Le milieu de terrain portugais de 30 ans est prêté jusqu'à la fin de la saison au club monégasque.

Formé au Sporting Portugal où il a évolué près de 10 saisons entre 2007 et 2017, le vainqueur de l'Euro 2016 fait son retour en Principauté. En effet, Adrien Silva avait déjà évolué à l'ASM, en prêt, entre janvier et juin de cette année. Il avait d'ailleurs joué 15 matches et contribué au maintien du club dans l'élite du football français. International portugais à 26 reprises, Adrien Silva avait quitté Lisbonne pour rejoindre Leicester City en janvier 2018. Son transfert devait normalement être acté lors du dernier jour du mercato estival 2017 mais son enregistrement ayant été validé avec quelques secondes de retard, il a dû patienter quelques mois. Depuis lors, Adrien Silva n'a jamais convaincu en Premier League, lui qui n'a disputé que 21 matches avec les Foxes. Cette saison, il était notamment en concurrence avec les milieux de terrain belge Youri Tielemans, qui a lui définitivement fait le chemin inverse cet été, et Dennis Praet, arrivé depuis la Sampdoria. (Belga)