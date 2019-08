Un Belge arrêté à Melilla pour avoir tenté de faire passer illégalement son beau-frère

(Belga) Un ressortissant belge a été interpellé jeudi soir dans le port de Melilla, une enclave espagnole au Maroc, pour avoir tenté de faire passer illégalement son beau-frère marocain sur le traversier à destination de Malaga, rapporte vendredi le site d'informations "lafinformacion". Le ressortissant marocain était caché sous le siège arrière du véhicule.

Le Belge et son beau-frère ont été interpellés jeudi soir alors qu'ils devaient passer le contrôle de police pour embarquer vers Malaga. Le Belge âgé de 36 ans voyageait avec sa femme et quatre enfants mineurs. Le beau-frère de nationalité marocaine et âgé de 34 ans était caché sous le siège arrière. Les deux hommes ont été arrêtés. (Belga)