Stipe Perica débarque à Mouscron en prêt

La direction n’a pas traîné suite au départ de Frantzdy Pierrot pour Guingamp. Stipe Perica, joueur de l’Udinese, rejoint le Canonnier sous forme de prêt pour une saison avec option d’achat.

Attaquant croate de 24 ans mesurant 1m94, il possède un jeu de tête efficace et peut compter sur sa puissance pour semer le trouble dans les défenses. Il a évolué, entre autres, sous les couleurs du NAC Breda où il avait inscrit 9 buts et délivré 2 assists en 35 rencontres. Ensuite il a disputé plus de septante rencontres en Serie A. Il défendra désormais les couleurs de l’Excel jusqu’en juin 2020.