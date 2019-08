Euro 2019: «Des erreurs défensives en fin de match» privent les Red Panthers d’un partage

Contre l’Irlande, vice-championne du monde en titre, les Red Panthers ont laissé échapper un partage qu’elles tenaient encore dans les dernières minutes, s’inclinant au final 1-2 devant la 8e nation mondiale, qui les précède d’un rang au classement FIH. Une équipe que la Belgique pourrait aussi retrouver début novembre lors du qualificatif olympique pour Tokyo.

«On peut réellement dire que l’on a lâché ce 1-1», a avoué la capitaine Barbara Nelen. «Pourtant notre groupe était prêt malgré la déconvenue de mercredi face à l’Espagne. Les Irlandaises sont toujours très fortes au mental, elles ne lâchent jamais rien. Le plus important pour nous c’est de se concentrer sur Tokyo et le qualificatif olympique de novembre. Nous serons plus solides alors, surtout mentalement», selon la Gantoise.

Emma Puvrez tirait comme enseignement de «devoir se battre jusqu’à la dernière minute». «Nous avons réalisé un bon début de match, avant d’avoir un peu plus difficile après le but encaissé. Ce fut meilleur en deuxième mi-temps mais avec malheureusement des erreurs défensives en fin de match. Le nul ne nous satisfaisait de toute façon pas. Nous voulions remporter ce duel pour terminer 5e au classement du tournoi», regrettait la back d’aile. BELGA/DIRK WAEM

«Dommage ce goal dans le premier quart», pointait quant à elle Aisling D’Hooghe. «On sentait que l’on pouvait revenir dans le match et on l’a fait. On manque par contre de lucidité en fin de match avec quelques erreurs en défense et des détails bâclés. Comme contre l’Espagne, c’est toujours serré avec l’Irlande. Cela ne me dérangerait pas de devoir jouer le qualificatif pour Tokyo chez elles. Leurs supporters chantent beaucoup et les chansons me rendent heureuses», a plaisanté le dernier rempart des Panthers.

La Belgique terminera son Euro dimanche à partir de 11 h 15 en affrontant la Biélorussie pour le compte du groupe C pour le maintien. Elle aura l’avantage de connaître le résultat du match précédent entre l’Irlande et la Russie, dès 9h, pour assurer la probable 6e place du tournoi.