Deceuninck-Quick. Step prolonge le contrat de Remco Evenepoel jusque fin 2023

Deceuninck-Quick. Step a prolongé jusque fin 2023, le contrat de son jeune prodige Remco Evenepoel qui expirait en 2020, ont annoncé les deux parties concernées vendredi.

Evenepoel, 19 ans, vainqueur entre autres de la Clasica San Sebastian, du Tour de Belgique et des Championnats d’Europe contre-la-montre lors de sa première année chez les pros, fera donc partie de l’équipe belge de Patrick Lefévère ces quatre prochaines années.

«On avait déjà un accord verbal depuis un certain temps», a confirmé ce dernier. «Maintenant c’est signé. On est ravis parce que Remco n’est pas seulement un immense talent, mais aussi un type fantastique. Tous ses coéquipiers vous le confirmeront. Il a déjà étonné tout le monde, mais vous n’avez pas encore tout vu, loin s’en faut. Je lui prédis en effet un avenir grandiose. Mais on garde néanmoins les pieds sur terre. Il ne faut pas s’emballer, et surtout rester raisonnable en établissant son programme avec lui et même ses parents, comme on l’a toujours fait jusqu’à présent…»

«Deceuninck-Quick. Step, c’est ma deuxième famille, et je ne voudrais pas en changer. Je suis donc très content de pouvoir vous confirmer cette prolongation de contrat jusqu’en 2023», s’est quant à lui félicité l’ancien footballeur sur twitter. «On a la même mentalité et la même vision. On va donc tout simplement continuer à travailler dur pour atteindre nos objectifs…»